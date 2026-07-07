Los padres de Javeayah Harris, la niña de 4 años cuya desaparición dio un giro cuando las autoridades de Carolina del Sur informaron que creen que está muerta, habrían confesado que no buscaron ayuda para la menor luego de que el presunto maltrato que sufría le provocara lesiones.

La menor fue reportada como desaparecida el pasado 30 de junio por su madre, Michilae Herring, quien dijo a las autoridades que había visto a su hija por última vez cerca de un gallinero antes de perderla de vista. Sin embargo, tras varios días de búsqueda en el condado de Aiken, el caso dio un giro cuando tanto la madre como el padre de la niña, Johmarea Harris, fueron arrestados.

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Javeayah Harris ( Aiken County Sheriff's Office )

Al anunciar los arrestos, el sheriff del condado de Aiken, Marty Sawyer, informó que los investigadores creen que la menor está muerta y que las labores para localizar su cuerpo continúan.

Ahora, un nuevo desarrollo en la investigación revela que ambos padres habrían confesado hechos relacionados con el presunto maltrato de la menor. Según las órdenes de arresto, la madre admitió haber maltratado a la niña, mientras que el padre confesó que tenía conocimiento de la situación y no intervino.

Los padres de Javeayah Harris fueron arrestados ( Fotocaptura )

Específicamente, documentos citados por la estación de televisión WYFF 4, indican que la madre confesó haber maltratado a la menor y “no buscar atención médica para Javeayah a pesar de saber que había sufrido lesiones producto del maltrato físico”. Las órdenes de arresto no detallan qué tipo de lesiones habría sufrido la niña.

Sobre el padre de la menor, las órdenes de arresto citadas por WYFF 4 señalan que confesó tener conocimiento del maltrato y “demostró una extrema indiferencia por la vida humana”, al saber que la menor sufría abusos físicos por parte de su madre y no intervenir.

Mientras tanto, el cuerpo de Javeayah continúa sin ser recuperado. Las autoridades ampliaron la búsqueda más allá del condado de Aiken hacia el área de Chester County, con apoyo de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED). Ambos padres enfrentan cargos de homicidio por maltrato infantil, mientras que la madre también fue acusada de presentar una denuncia policial falsa. Los dos permanecen encarcelados sin derecho a fianza.