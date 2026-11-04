El congresista demócrata de ascendencia puertorriqueña Darren Soto ganaría la contienda por el Distrito 9 de Florida, tras superar al republicano Dan Green en unas elecciones en las que enfrentó el reto de competir en un distrito rediseñado para favorecer a los republicanos.

Con el 99% de los votos contabilizados, Soto aventajaba a Green por 1,477 votos, según los resultados preliminares de la elección.

Votos de Darren Soto contabilizados
Votos de Darren Soto contabilizados (Fotocaptura AP)

La redistribución electoral aprobada por el gobernador republicano Ron DeSantis había colocado a Soto en una posición cuesta arriba, al cambiar los límites del distrito y añadir zonas de tendencia conservadora.

Relacionadas

  1. James Talarico rompe tres décadas de dominio republicano en Texas

  2. Castigo a Trump: demócratas barren en las elecciones y recuperan el control del Congreso

Soto nació en Ringwood, Nueva Jersey, y es hijo de un padre puertorriqueño y una madre italoestadounidense. Se mudó a Florida con su familia en 2002 y, en 2016, se convirtió en el primer congresista de ascendencia puertorriqueña elegido para representar a ese estado en la Cámara de Representantes federal.