El congresista demócrata de ascendencia puertorriqueña Darren Soto ganaría la contienda por el Distrito 9 de Florida, tras superar al republicano Dan Green en unas elecciones en las que enfrentó el reto de competir en un distrito rediseñado para favorecer a los republicanos.

Con el 99% de los votos contabilizados, Soto aventajaba a Green por 1,477 votos, según los resultados preliminares de la elección.

Votos de Darren Soto contabilizados ( Fotocaptura AP )

La redistribución electoral aprobada por el gobernador republicano Ron DeSantis había colocado a Soto en una posición cuesta arriba, al cambiar los límites del distrito y añadir zonas de tendencia conservadora.

Soto nació en Ringwood, Nueva Jersey, y es hijo de un padre puertorriqueño y una madre italoestadounidense. Se mudó a Florida con su familia en 2002 y, en 2016, se convirtió en el primer congresista de ascendencia puertorriqueña elegido para representar a ese estado en la Cámara de Representantes federal.