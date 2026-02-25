El representante demócrata Al Green fue expulsado del Mensaje sobre el Estado de la Unión que ofreció el presidente estadounidense Donald Trump ante miembros del Congreso y magistrados del Tribunal Supremo, en una escena que interrumpió brevemente la sesión solemne en el Capitolio.

Green exhibía un cartel de protesta con la frase: “Las personas negras no son simios”. Tras levantarlo y negarse a retirarlo, el legislador fue escoltado fuera del recinto por personal de seguridad de la Cámara, mientras el mandatario continuaba su mensaje.

El mensaje del congresista hacía alusión a una publicación realizada por el presidente Trump en su red social Truth Social, donde compartió un video en el que se representaba al expresidente Barack Obama —y también a la ex primera dama Michelle Obama— como simios. El material, que posteriormente fue eliminado, provocó una ola de críticas por su carácter abiertamente racista y generó llamados públicos a una disculpa formal, que el mandatario rechazó.

No es la primera vez que Green es retirado de un discurso presidencial.

En 2025, durante otro mensaje de Trump ante el Congreso, el representante texano fue desalojado tras interrumpir la alocución con gritos de protesta, según reportaron entonces medios como The Associated Press y Reuters.

Green removido del mensaje de Trump en 2025. ( Win McNamee )

El legislador ha sido uno de los críticos más persistentes del mandatario y anteriormente impulsó iniciativas para someterlo a juicio político, lo que ha marcado una relación abiertamente confrontativa entre ambos.