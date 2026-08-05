El representante republicano Chuck Edwards anunció este miércoles que abandona su candidatura a la reelección para las elecciones de medio mandato tras las conclusiones del Comité de Ética del Congreso sobre su “conducta persistentemente poco profesional e inapropiada” hacia dos jóvenes empleadas.

“Tras mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Cumpliré mi mandato actual. Servir al oeste de Carolina del Norte ha sido el honor de mi vida”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Las denuncias de varias mujeres miembros de su equipo sobre comportamientos inadecuados llevaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes a abrir una investigación que concluyó este lunes que “la excesiva atención hacia las jóvenes había dado lugar a rumores e insinuaciones en la oficina”.

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El informe asegura que Edwards regalaba a sus empleadas joyas por un valor superior a los 1,000 dólares, bolsos de diseñador, armas, zapatos, flores, un ordenador portátil y teléfonos móviles.

After much prayer and reflection, I’ve decided to withdraw from my re-election campaign. I will complete my current term. Serving Western North Carolina has been the honor of my life. Thank you for your trust, prayers, and support. God bless WNC and America. — Congressman Chuck Edwards (@RepChuckEdwards) August 5, 2026

“Ese comportamiento”, afirma el comité, “llevaría a un observador razonable a interpretarlo como acercamiento sexual o romántico”.

El caso de Edwards no es el único relacionado con acoso sexual o abusos al que se enfrenta el Congreso de Estados Unidos.

El representante republicano de Ohio, Max Miller se enfrenta estos días a la presión de su partido para que abandone su candidatura a la reelección en las elecciones de medio mandato por las acusaciones de su exmujer de violencia doméstica.

Miller se enfrenta a cargos por apuntar a su exmujer, Emily Moreno, con una pistola en la cabeza, por quemarle el pecho y el estómago al lanzarle agua caliente, fracturarle la clavícula y causarle contusiones en el hombro.

El senador republicano Bernie Moreno, y padre de la exesposa de Miller, aseguró en declaraciones a los medios que su “hija vive con miedo constante de este hombre”.

“No se imaginan lo que eso me hace sentir, cuando la principal responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos... si existe algún estándar mínimo para ser un funcionario electo, él no cumple con ese requisito básico. La política no me importa en absoluto”, declaró.