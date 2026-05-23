Un tanque de almacenamiento de productos químicos dañado, que las autoridades temen que pueda explotar o romperse en el sur de California, se está calentando gradualmente a pesar de los esfuerzos por reducir su temperatura interna, informó el sábado un jefe de bomberos.

No se reportaron heridos después de que el tanque presurizado se sobrecalentara el jueves y comenzara a liberar vapores en Garden Grove, según la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. Se emitieron órdenes de evacuación para 40,000 personas y varios refugios permanecieron abiertos el sábado, incluyendo tres escuelas secundarias.

El jefe de división de la Autoridad de Bomberos, Craig Covey, declaró el viernes por la noche que los esfuerzos para enfriar el tanque parecían estar funcionando. Sin embargo, el sábado se retractó, indicando que una lectura realizada por drones el viernes mostraba la temperatura en el exterior del tanque, no en el interior.

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Las autoridades no han explicado por qué el tanque comenzó a sobrecalentarse. Pero enfriar el tanque es importante porque el punto de inflamación del producto químico es de 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit), según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Si el producto químico se calienta, puede liberar un vapor perjudicial para la salud. Puede causar problemas respiratorios, picazón y ardor en los ojos, náuseas y dolores de cabeza, según la Dra. Regina Chinsio-Kwong, funcionaria de salud del condado de Orange.

Covey indicó que los equipos de emergencia pudieron observar el termómetro del tanque dañado el viernes por la noche.

“Lamentablemente, debo informar que la temperatura era de 90 grados”, declaró Covey el sábado. “Ayer por la mañana, cuando retrocedimos, estaba a 77 grados. Ha estado aumentando en promedio un grado por hora”.

La preocupación es que el tanque pueda fallar y agrietarse, liberando el producto químico líquido al suelo, o que pueda explotar, explicó Covey. Si el tanque derrama su contenido, se han instalado barreras de contención para evitar que el producto químico tóxico llegue a los desagües pluviales, arroyos o al océano cercano, agregó.

El tanque dañado se encuentra en GKN Aerospace, empresa que fabrica piezas para aeronaves comerciales y militares. El tanque contiene entre 6000 y 7000 galones (22,700 y 26,500 litros) de metacrilato de metilo, utilizado para fabricar piezas de plástico.

“Para nosotros, es inaceptable que esto falle y explote”, declaró Covey.

En un comunicado, GKN Aerospace afirmó estar “totalmente centrada en colaborar con los servicios de emergencia, los equipos especializados en materiales peligrosos y las autoridades pertinentes para garantizar la seguridad de la comunidad local, nuestros empleados y todos los demás involucrados”.

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Inicialmente, se ordenó la evacuación de los residentes de Garden Grove. El viernes, las órdenes de evacuación se extendieron a algunos residentes de otras cinco ciudades del condado de Orange: Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster. Algunos residentes con mascotas dijeron que planeaban dormir en sus autos.

Marco Solano, un residente de 32 años, pasó la noche del viernes en casa de sus padres. Comentó estar frustrado por la situación y que seguía las noticias para ver si podía regresar a su casa.

“No creo que deban tener sustancias químicas peligrosas en una zona residencial, especialmente tan peligrosas como para tener que evacuar a la gente”, dijo Solano. “Pero, repito, no es mi decisión. Yo no hago las leyes. Yo no dicto las normas. Supongo que solo nos queda hacer lo que sea mejor”.

Solano, que tiene varios trabajos, dijo que no se sentía bien el sábado, pues creía que el estrés de la fuga química estaba agravando su anemia y colitis ulcerosa.

“Ahora mismo estoy extremadamente cansado. No tengo energía. Estoy muy débil”, dijo. “Esto me está afectando bastante”.