Los litigantes en una demanda millonaria contra la empresa 3M alegan que un perito contratado por la empresa utilizó la aplicación ChatGPT para elaborar más del 80% de su informe como experto, a favor de su cliente, según reportó CBS News.

La empresa fue demanda en el estado de Texas tras la explosión de una de sus fábricas. Durante el transcurso del caso, los abogados de los demandantes hallaron que el perito alegadamente utilizó inteligencia artificial para elaborar un informe, partiendo de la premisa de que 3M no fue responsable de la aparatosa explosión.

Específicamente, una de las instrucciones que el perito le habría dado a la aplicación para que elaborara el informe fue “Muestra como 3M tiene un 0% de culpa en la explosión de Watson Grinding”.

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El perito, Jason Autenrieth, admitió bajo interrogatorio que utilizó inteligencia artificial para la redacción del informe, aunque defendió su investigación.

El caso de Texas representaba el “debut” de Autenrieth como perito en un tribunal. Autenrieth fue contratado por 3M unas semanas antes de que comenzara el juicio, para que ofreciera su punto de vista sobre el nivel de diligencia esperado de los técnicos de servicio de 3M y si los controles de seguridad realizados por 3M se ejecutaron con éxito.

Los abogados demandantes revisaron el informe sometido por Autenrieth y cuestionaron si el informe era enteramente obra suya, según las transcripciones de las declaraciones. Los abogados recurrieron además a las notas del perito sobre el informe y borradores que según los abogados, proporcionaron prueba definitiva del uso de inteligencia artificial.

Adam Lewis, uno de los abogados de los demandantes en el caso, dijo que encontraron 300 páginas de instrucciones que Autenrieth envió a ChatGPT. Incluían preguntas que iban desde consultar qué eran determinadas máquinas y cómo funcionaban, hasta buscar ayuda para debilitar la postura del testigo de la parte contraria del caso.

3M aseguró Autenrieth era un perito contratado por un abogado externo y no está vinculado a la empresa. “Tras revisar de forma independiente los hechos del caso y llegar a sus propias conclusiones, utilizó la IA como una herramienta de apoyo para preparar su informe”, añadió la empresa en un comunicado.

Mientras, una abogada de Autenrieth, sostuvo que aunque el perito utilizó la inteligencia artificial para redactar su informe, lo hizo tras una revisión de miles de documentos sobre el incidente. “Él no delegó la formación de sus opiniones en ChatGPT, ni la IA sustituyó su criterio profesional”, dijo la abogada en declaraciones escritas a CBS News. Añadió que “las recientes caracterizaciones públicas ofrecen una distorsión selectiva del expediente”.

Inicialmente, durante el interrogatorio, Autenrieth afirmó que “la IA no escribió mi informe, eso es incorrecto”.

Pero luego se retractó y sostuvo que la IA lo había ayudado con “el formato y todo lo demás”.

La revelación llevó a los abogados de 3M a descartar a Autenrieth como testigo. Tras la controversia, un jurado adjudicó responsabilidad a 3M por el incidente que dejó tres personas muertas y causó daños a cientos de hogares y negocios. El jurado determinó que la empresa fue negligente en sus controles de seguridad que pudieron haber evitado la explosión y otorgó una compensación de 61.5 millones a las víctimas.