AUSTIN, Texas. Un asesino convicto que fue liberado antes de tiempo de una prisión de Texas en 1993 y ahora enfrenta dos nuevos cargos por asesinato, ofreció el jueves declararse culpable y regresar a prisión por 50 años a cambio de evitar ir a juicio y enfrentar una posible sentencia de muerte - una oferta que las familias de las víctimas instaron a los fiscales a rechazar.

Raúl Meza Jr., de 63 años, cumplió cerca de una década en prisión por matar a una niña de 8 años antes de ser puesto en libertad. Fue acusado el año pasado de otros dos asesinatos ocurridos en 2019 y 2023, y los investigadores han dicho que están investigando hasta otros 10 casos sin resolver que creen que podrían estar relacionados con Meza.

Durante una audiencia previa al juicio el jueves, los fiscales del condado de Travis dijeron que acababan de recibir la oferta de declaración de culpabilidad del abogado de Meza y que aún no habían tenido tiempo de evaluarla. No estaba claro de inmediato si la oferta era para Meza declararse culpable o para entrar en alguna otra forma de declaración, como no impugnar. Su abogado, Russ Hunt, no respondió de inmediato a una llamada o correo electrónico en busca de más detalles.

Tras la vista, los familiares de las víctimas que hablaron con los periodistas instaron a los fiscales a rechazar la oferta.

La condena original de Meza en 1982 y su pena de 30 años de prisión fueron el resultado de un acuerdo con la fiscalía. Fue puesto en libertad anticipadamente tras recibir un crédito por buena conducta.

“Me recordó lo que mis padres tuvieron que pasar cuando éramos niños”, dijo Tracy Page, cuya hermana Kendra Page fue estrangulada y agredida sexualmente por Meza en 1982. “Es como si dictara lo que quiere. ... Para mí, en mi corazón, quiero que (él) vaya a la pena de muerte”.

Hunt dijo que la oferta de 50 años por cada cargo de asesinato, que se cumplirían simultáneamente, significaría que estaría en prisión de por vida. Según la ley, Meza podría optar a la libertad condicional dentro de 30 años, a la edad de 93 años.

“Al señor Meza le gustaría evitar un juicio y todos los problemas y la confusión emocional que conlleva para todos los implicados en el caso, incluidas las familias de las víctimas”, dijo Hunt.

La excarcelación anticipada de Meza en 1993 causó un gran revuelo en todo Texas y fue recibido por manifestantes en casi todo momento. Los manifestantes le expulsaron de seis ciudades, a veces con amenazas de violencia.

“En mi corazón, sé que no haré daño a nadie voluntariamente”, dijo Meza durante una conferencia de prensa en agosto de 1993, después de que le hubieran expulsado de algunas comunidades.

La policía de Austin dijo que Meza les llamó el pasado mayo y confesó haber matado días antes a su compañero de piso de 80 años, Jesse Fraga, y se implicó en la agresión sexual y asesinato de Gloria Lofton en 2019. Meza llevaba una mochila con bridas de cremallera, una linterna, cinta adhesiva y una pistola calibre 22 con balas de repuesto cuando fue arrestado, dijo la policía.

Meza ha sido acusado de asesinato por la muerte de Lofton, por lo que podría ser condenado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. Se le imputó un cargo de asesinato por la muerte de Fraga, por el que podría ser condenado a cadena perpetua.