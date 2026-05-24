¿Cuáles son los empleos mejor pagados en Estados Unidos?
El más que paga genera más de $500,000 al año.
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La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) reveló este mes los empleos mejor remunerados en Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenece al sector de la medicina.
La lista, del informe de Empleo y Salarios por Ocupación del BLS, se elaboró con datos de mayo 2025 y se publicó el 15 de mayo del año en curso.
El listado incluye más de 800 profesiones, desde ocupaciones de mantenimiento y construcción hasta cargos administrativos y de gerencia, entre otros.
Aunque los primeros 11 corresponden al sector de salud, los trabajadores más compensados incluyen a profesionales administrativos, como gerentes de relaciones públicas, y científicos, como astrónomos.
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Estas son las primeras 50 profesiones con el mayor salario medio anual en Estados Unidos:
- Cirujanos pediátricos: $502,050
- Cardiólogos: $454,940
- Radiólogos: $381,530
- Cirujanos especializados: $373,930
- Cirujanos ortopédicos (excepto pediátricos): $373,570
- Cirujanos: $364,360
- Anestesiólogos: $360,570
- Cirujanos maxilofaciales: $346,490
- Dermatólogos: $323,530
- Médicos de urgencias: $317,480
- Oftalmólogos (excepto pediátricos): $304,650
- Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo: $288,650
- Patólogos: $285,420
- Obstetras y ginecólogos: $279,040
- Médicos generales: $277,260
- Psiquiatras: $269,940
- Directores ejecutivos: $269,630
- Prostodoncistas: $268,630
- Neurólogos: $267,630
- Médicos de medicina interna general: $267,200
- Otros médicos: $262,040
- Ortodoncistas: $259,400
- Médicos de medicina familiar: $255,820
- Enfermeros anestesistas: $248,320
- Odontólogos especializados: $247,930
- Pilotos de aeronaves e ingenieros de vuelo: $243,730
- Pediatras generales: $212,110
- Atletas y competidores de deporte: $206,180
- Odontólogos: $202,280
- Gerentes de sistemas informáticos y de información: $192,160
- Dentistas generales: $191,350
- Gerentes financieros: $186,910
- Abogados: $185,840
- Abogados y asistentes jurídicos: $183,890
- Gerentes de arquitectura e ingeniería: $181,540
- Abogados, jueces y profesiones relacionadas: $180,510
- Gerentes de ciencias naturales: $180,250
- Gerentes de marketing: $177,770
- Podólogos: $175,480
- Físicos: $171,180
- Psicólogos industriales y organizacionales: $170,230
- Gerentes de marketing y ventas: $169,490
- Gerentes de publicidad, marketing, promociones, relaciones públicas y ventas: $167,930
- Astrónomos y físicos: $167,590
- Gerentes de especialidades operativas: $165,330
- Gerentes de relaciones públicas: $164,760
- Gerentes de ventas: $164,350
- Gerentes de recursos humanos: $164,230
- Ingenieros de hardware informático: $162,670
- Administradores de compensaciones y beneficios: $162,640
Si bien estos son los profesionales que más generan ingresos, los trabajadores con menores ingresos anuales son los que preparan alimentos ($33,960); asistentes de espectáculos ($33,360); cajeros ($33,220 y $33,180); los ujieres, personal de vestíbulo y encargados de boletos ($33,080) y los anfitriones de restaurantes y cafeterías ($32,690).
También, los asistentes de recreación ($32,640); cocineros de restaurantes de comida rápida ($32,390); otros trabajadores de restaurantes de comida rápida ($32,150) y estilistas de lavado de cabello ($31,980) figuran entre los menos retribuidos.
Las únicas profesiones que el BLS no incluyó con sus respectivos salarios fueron actores, bailarines, músicos, cantantes, animadores y “disc jockeys” que no trabajaran en radio.
Según analizó El Diario NY, la medicina sigue dominando los salarios más altos de Estados Unidos, pero hay un sinnúmero de profesiones que conducen hacia ingresos elevados.
Esto ilustra hacia dónde se mueve la economía laboral estadounidense.