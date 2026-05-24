La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) reveló este mes los empleos mejor remunerados en Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenece al sector de la medicina.

La lista, del informe de Empleo y Salarios por Ocupación del BLS, se elaboró con datos de mayo 2025 y se publicó el 15 de mayo del año en curso.

El listado incluye más de 800 profesiones, desde ocupaciones de mantenimiento y construcción hasta cargos administrativos y de gerencia, entre otros.

Aunque los primeros 11 corresponden al sector de salud, los trabajadores más compensados incluyen a profesionales administrativos, como gerentes de relaciones públicas, y científicos, como astrónomos.

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Estas son las primeras 50 profesiones con el mayor salario medio anual en Estados Unidos:

  1. Cirujanos pediátricos: $502,050
  2. Cardiólogos: $454,940
  3. Radiólogos: $381,530
  4. Cirujanos especializados: $373,930
  5. Cirujanos ortopédicos (excepto pediátricos): $373,570
  6. Cirujanos: $364,360
  7. Anestesiólogos: $360,570
  8. Cirujanos maxilofaciales: $346,490
  9. Dermatólogos: $323,530
  10. Médicos de urgencias: $317,480
  11. Oftalmólogos (excepto pediátricos): $304,650
  12. Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo: $288,650
  13. Patólogos: $285,420
  14. Obstetras y ginecólogos: $279,040
  15. Médicos generales: $277,260
  16. Psiquiatras: $269,940
  17. Directores ejecutivos: $269,630
  18. Prostodoncistas: $268,630
  19. Neurólogos: $267,630
  20. Médicos de medicina interna general: $267,200
  21. Otros médicos: $262,040
  22. Ortodoncistas: $259,400
  23. Médicos de medicina familiar: $255,820
  24. Enfermeros anestesistas: $248,320
  25. Odontólogos especializados: $247,930
  26. Pilotos de aeronaves e ingenieros de vuelo: $243,730
  27. Pediatras generales: $212,110
  28. Atletas y competidores de deporte: $206,180
  29. Odontólogos: $202,280
  30. Gerentes de sistemas informáticos y de información: $192,160
  31. Dentistas generales: $191,350
  32. Gerentes financieros: $186,910
  33. Abogados: $185,840
  34. Abogados y asistentes jurídicos: $183,890
  35. Gerentes de arquitectura e ingeniería: $181,540
  36. Abogados, jueces y profesiones relacionadas: $180,510
  37. Gerentes de ciencias naturales: $180,250
  38. Gerentes de marketing: $177,770
  39. Podólogos: $175,480
  40. Físicos: $171,180
  41. Psicólogos industriales y organizacionales: $170,230
  42. Gerentes de marketing y ventas: $169,490
  43. Gerentes de publicidad, marketing, promociones, relaciones públicas y ventas: $167,930
  44. Astrónomos y físicos: $167,590
  45. Gerentes de especialidades operativas: $165,330
  46. Gerentes de relaciones públicas: $164,760
  47. Gerentes de ventas: $164,350
  48. Gerentes de recursos humanos: $164,230
  49. Ingenieros de hardware informático: $162,670
  50. Administradores de compensaciones y beneficios: $162,640

Si bien estos son los profesionales que más generan ingresos, los trabajadores con menores ingresos anuales son los que preparan alimentos ($33,960); asistentes de espectáculos ($33,360); cajeros ($33,220 y $33,180); los ujieres, personal de vestíbulo y encargados de boletos ($33,080) y los anfitriones de restaurantes y cafeterías ($32,690).

También, los asistentes de recreación ($32,640); cocineros de restaurantes de comida rápida ($32,390); otros trabajadores de restaurantes de comida rápida ($32,150) y estilistas de lavado de cabello ($31,980) figuran entre los menos retribuidos.

Las únicas profesiones que el BLS no incluyó con sus respectivos salarios fueron actores, bailarines, músicos, cantantes, animadores y “disc jockeys” que no trabajaran en radio.

Según analizó El Diario NY, la medicina sigue dominando los salarios más altos de Estados Unidos, pero hay un sinnúmero de profesiones que conducen hacia ingresos elevados.

Esto ilustra hacia dónde se mueve la economía laboral estadounidense.