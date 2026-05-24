La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) reveló este mes los empleos mejor remunerados en Estados Unidos, la mayoría de los cuales pertenece al sector de la medicina.

La lista, del informe de Empleo y Salarios por Ocupación del BLS, se elaboró con datos de mayo 2025 y se publicó el 15 de mayo del año en curso.

El listado incluye más de 800 profesiones, desde ocupaciones de mantenimiento y construcción hasta cargos administrativos y de gerencia, entre otros.

Aunque los primeros 11 corresponden al sector de salud, los trabajadores más compensados incluyen a profesionales administrativos, como gerentes de relaciones públicas, y científicos, como astrónomos.

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Estas son las primeras 50 profesiones con el mayor salario medio anual en Estados Unidos:

Cirujanos pediátricos: $502,050 Cardiólogos: $454,940 Radiólogos: $381,530 Cirujanos especializados: $373,930 Cirujanos ortopédicos (excepto pediátricos): $373,570 Cirujanos: $364,360 Anestesiólogos: $360,570 Cirujanos maxilofaciales: $346,490 Dermatólogos: $323,530 Médicos de urgencias: $317,480 Oftalmólogos (excepto pediátricos): $304,650 Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo: $288,650 Patólogos: $285,420 Obstetras y ginecólogos: $279,040 Médicos generales: $277,260 Psiquiatras: $269,940 Directores ejecutivos: $269,630 Prostodoncistas: $268,630 Neurólogos: $267,630 Médicos de medicina interna general: $267,200 Otros médicos: $262,040 Ortodoncistas: $259,400 Médicos de medicina familiar: $255,820 Enfermeros anestesistas: $248,320 Odontólogos especializados: $247,930 Pilotos de aeronaves e ingenieros de vuelo: $243,730 Pediatras generales: $212,110 Atletas y competidores de deporte: $206,180 Odontólogos: $202,280 Gerentes de sistemas informáticos y de información: $192,160 Dentistas generales: $191,350 Gerentes financieros: $186,910 Abogados: $185,840 Abogados y asistentes jurídicos: $183,890 Gerentes de arquitectura e ingeniería: $181,540 Abogados, jueces y profesiones relacionadas: $180,510 Gerentes de ciencias naturales: $180,250 Gerentes de marketing: $177,770 Podólogos: $175,480 Físicos: $171,180 Psicólogos industriales y organizacionales: $170,230 Gerentes de marketing y ventas: $169,490 Gerentes de publicidad, marketing, promociones, relaciones públicas y ventas: $167,930 Astrónomos y físicos: $167,590 Gerentes de especialidades operativas: $165,330 Gerentes de relaciones públicas: $164,760 Gerentes de ventas: $164,350 Gerentes de recursos humanos: $164,230 Ingenieros de hardware informático: $162,670 Administradores de compensaciones y beneficios: $162,640

Si bien estos son los profesionales que más generan ingresos, los trabajadores con menores ingresos anuales son los que preparan alimentos ($33,960); asistentes de espectáculos ($33,360); cajeros ($33,220 y $33,180); los ujieres, personal de vestíbulo y encargados de boletos ($33,080) y los anfitriones de restaurantes y cafeterías ($32,690).

También, los asistentes de recreación ($32,640); cocineros de restaurantes de comida rápida ($32,390); otros trabajadores de restaurantes de comida rápida ($32,150) y estilistas de lavado de cabello ($31,980) figuran entre los menos retribuidos.

Las únicas profesiones que el BLS no incluyó con sus respectivos salarios fueron actores, bailarines, músicos, cantantes, animadores y “disc jockeys” que no trabajaran en radio.

Según analizó El Diario NY, la medicina sigue dominando los salarios más altos de Estados Unidos, pero hay un sinnúmero de profesiones que conducen hacia ingresos elevados.

Esto ilustra hacia dónde se mueve la economía laboral estadounidense.