Un hombre fue declarado culpable el miércoles de cargos federales de terrorismo por el apuñalamiento de Salman Rushdie en 2022, el autor que enfrentaba amenazas de muerte desde hace décadas por su novela “Los versos satánicos”.

Tras apenas un par de horas de deliberación, un jurado declaró a Hadi Matar culpable de todos los cargos en su contra, incluyendo la comisión de un acto de terrorismo transnacional.

Rushdie, quien estaba a punto de hablar sobre la seguridad de los escritores, fue apuñalado 15 veces en el escenario de un anfiteatro en 2022. Resultó gravemente herido y perdió la vista en su ojo derecho.

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La fiscalía afirmó que Matar fue motivado por el llamado a la muerte de Rushdie que el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ruhollah Khomeini (fatua) hizo en 1989 debido a “Los versos satánicos”.

“Su brutal ataque contra el Sr. Rushdie durante un acto pacífico es un escalofriante recordatorio del alcance global del terrorismo iraní”, declaró el Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, John Eisenberg, en un comunicado tras el veredicto, añadiendo que “se ha hecho justicia”. El gobierno iraní ha negado su participación en el ataque.

Defensa de Matar: No hay pruebas de su estado mental.

Se enviaron mensajes a los abogados de Matar y al asistente de Rushdie solicitando comentarios sobre el veredicto. Durante el juicio, el abogado defensor Nathaniel Barone afirmó que el gobierno no tenía pruebas de lo que pasaba por la mente de Matar.

El propio Matar se negó a testificar. Rushdie sí lo hizo, declarando ante el jurado: “No puedo decir cuáles eran sus ambiciones ni su objetivo, pero las heridas estaban dispersas por todo mi cuerpo”.

Matar, de 28 años, ya cumple una condena de 25 años en una prisión estatal de Nueva York por haber apuñalado a Rushdie. Su sentencia federal está prevista para el 3 de noviembre, fecha en la que se enfrenta a una posible cadena perpetua.

Rushdie ganó el prestigioso Premio Booker británico por su novela de 1981, “Los hijos de la medianoche”, ambientada en su India natal. En 1988 publicó “Los versos satánicos”, una novela de realismo mágico sobre la vida y los sueños de dos actores que sobreviven a la explosión de un avión.

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Recibió elogios de la crítica en el Reino Unido, pero provocó protestas en todo el mundo musulmán por lo que algunos creyentes consideraron insinuaciones blasfemas sobre el profeta Mahoma, especialmente en una secuencia onírica. En los años siguientes, al menos 45 personas murieron en disturbios relacionados con el libro, un traductor japonés fue apuñalado mortalmente y un traductor italiano y un editor noruego fueron atacados.

Rushdie, nacido en una familia musulmana, afirmó que la secuencia onírica era simplemente eso: un sueño. Sin embargo, se ocultó durante años, reapareciendo gradualmente después de que el gobierno iraní se distanciara en 1998 de la fatua de Jomeini, o edicto religioso.

“Durante dos décadas o más, llevé una vida pública sin el menor problema”, declaró Rushdie en el juicio celebrado en Buffalo, Nueva York.

Sin embargo, la fatua nunca fue revocada; de hecho, el sucesor de Jomeini, el difunto ayatolá Ali Jamenei, indicó en 2017 que seguía vigente. Una fundación iraní ha ofrecido una recompensa de más de 3 millones de dólares por el asesinato de Rushdie.

Fiscalía: Los mensajes de Matar demostraron que su objetivo era Rushdie

Según las pruebas presentadas en el juicio, Matar mencionó la fatua a sus contactos en aplicaciones de mensajería en 2021 y 2022. Los mensajes revelaban la furia de Matar, quien sentía que Rushdie había atacado al islam y que, al sobrevivir, había envalentonado a otros a insultar la fe. Los mensajes también mostraban a Matar aludiendo a un comentario similar realizado en 2006 por el difunto líder del grupo militante Hezbolá, Hassan Nasrallah.

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Nacido en Estados Unidos, Matar también posee la ciudadanía libanesa, país donde tiene su sede Hezbolá. Los fiscales afirmaron que las fotos encontradas en la habitación de Matar en Nueva Jersey y en su computadora indicaban su apoyo a Hezbolá, organización que Estados Unidos ha designado como terrorista.

Matar “dedicó meses a planificar y prepararse para llevar a cabo lo que esperaba que fuera la ejecución de Salman Rushdie”, declaró el fiscal federal Michael DiGiacomo en un comunicado el miércoles.

Los mensajes mostraron que Matar inicialmente habló de querer “exponer” a Rushdie, y luego de quitarle la vida. En una nota privada, escribió: “Tenemos que matarlo cuanto antes”, declaró el fiscal federal adjunto Timothy Lynch en su alegato inicial el 22 de julio. El fiscal indicó que Matar presentó el asesinato planeado como parte de lo que consideraba una yihad, o guerra santa.

Para la primavera de 2022, según revelaron los chats electrónicos, Matar escribió que había averiguado dónde vivía Rushdie y que estaba siguiendo sus apariciones públicas, llegando incluso a mencionar su charla programada para agosto de 2022 en la Institución Chautauqua, un centro artístico e intelectual del oeste del estado de Nueva York.

Mientras presentaban a Rushdie, su atacante subió al escenario detrás de él y lo apuñaló ante la conmoción del público. Los espectadores y otro orador, Henry Reese, se apresuraron a ayudar a Rushdie. Agentes de la ley, asignados al evento, arrestaron al atacante —identificado poco después como Matar— después de que civiles lo redujeran.

Rushdie publicó unas memorias sobre el ataque en 2024 y luego regresó a la ficción con “La undécima hora” el año pasado.