En un momento difícil para Estados Unidos, los anunciantes del Super Bowl piden a los espectadores que cuiden de sí mismos y de los demás, e incluso que sonrían.

Ring muestra cómo los vecinos pueden utilizar las cámaras de sus timbres para encontrar mascotas perdidas. Un Budweiser Clydesdale protege de la lluvia a un polluelo de águila calva. Novartis promociona un análisis de sangre que puede detectar el cáncer de próstata. Toyota recuerda a los espectadores que deben llevar puesto el cinturón de seguridad.

Mister Rogers es invocado dos veces: Lady Gaga canta su clásico “Won’t You Be My Neighbor?” en una lacrimógena para Rocket Companies, mientras que la Liga Nacional de Fútbol utiliza “You Are Special” para promocionar su trabajo con organizaciones deportivas juveniles.

Estados Unidos está intranquilo. La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en enero a su nivel más bajo desde 2014. Los asesinatos de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis el mes pasado provocaron una indignación generalizada. Y el clima invernal ha sido brutal en gran parte del país.

“Hay un trauma colectivo. Todo el mundo está estresado. No importa quién seas, es algo que afecta a todos”, afirma Vann Graves, director ejecutivo del Brandcenter de la Virginia Commonwealth University.

Según él, los anuncios de la Super Bowl ofrecen a la gente un respiro muy necesario y un raro momento compartido.

“Hace tiempo que podemos ser humanos, hacer el tonto y disfrutar”, afirmó.

Jugar para reír

Los anuncios de este año están llenos de tonterías. Sabrina Carpenter intenta construir el hombre perfecto con Pringles. Benson Boone y Ben Stiller interpretan a un dúo discotequero que da volteretas sobre Instacart. Andy Samberg, en el papel de “Meal Diamond”, echa mayonesa Hellmann’s en los bocadillos de Elle Fanning y otros clientes de la charcutería.

Los osos polares -las mascotas tradicionales de Coca-Cola- comparten una Pepsi en un anuncio que parodia la cámara del beso viral del año pasado. Adrien Brody no puede dejar de sobreactuar en un anuncio de TurboTax.

Los servicios de reparto intentan superarse unos a otros. George Clooney aparece en un anuncio de Grubhub para promocionar la entrega gratuita en pedidos de 50 dólares o más. Uber Eats recluta a Matthew McConaughey para convencer a Bradley Cooper y Parker Posey de que el fútbol es una conspiración para que la gente pase hambre. Y el rapero 50 Cent se burla de Sean “Diddy” Combs en un anuncio de DoorDash.

Tazón AI

La inteligencia artificial está en todas las ondas de la Super Bowl.

Oakley Meta promociona sus gafas con inteligencia artificial en dos anuncios llenos de acción en los que se ve a Spike Lee, Marshawn Lynch y otros utilizando las gafas para grabar vídeos y responder preguntas. Wix estrena un anuncio de Wix Harmony, que utiliza herramientas de IA para el diseño de sitios web.

Svedka Vodka recurrió a Silverside AI, un estudio de IA, para que le ayudara a crear su anuncio, en el que aparece su mascota robot FemBot bailando junto a su homólogo masculino, BroBot.

Como la propia inteligencia artificial, sus anuncios no están exentos de polémica. El desarrollador de IA Anthropic está emitiendo un par de anuncios en los que señala que Claude, su chatbot, no tiene anuncios. Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, se mostró en desacuerdo en una reciente publicación en las redes sociales; OpenAI dijo el mes pasado que empezaría a probar los anuncios para mantener la gratuidad de ChatGPT.

Amazon también toca la fibra sensible con un anuncio protagonizado por Chris Hemsworth en el que se burla del miedo de la gente a la IA. El anuncio se publica pocos días después de que Amazon despidiera a 16,000 trabajadores corporativos, algunos de los cuales podrían ser sustituidos por IA.

“Sospecho que esto pretende ser gracioso, pero podría reforzar las preocupaciones muy reales de algunas personas sobre la IA”, dijo Tim Calkins, profesor clínico de marketing en la Universidad Northwestern.

Frenesí de salud

Los anuncios de la Super Bowl siguen celebrando los aperitivos. Bowen Yang, Scarlett Johansson y Jon Hamm se unen para presentar las galletas Ritz. Un agricultor de patatas que se jubila cede la granja a su hija en un sentido anuncio de Lay’s.

Pero también se hace hincapié en la salud. En un anuncio de Boehringer Ingelheim, Octavia Spencer y Sofía Vergara instan a la gente a hacerse pruebas de detección de enfermedades renales.

Mike Tyson habla de la muerte de su hermana por obesidad en un anuncio en el que insta a la gente a comer alimentos reales y no procesados. El anuncio fue pagado por MAHA Center Inc, una organización sin ánimo de lucro dirigida por Tony Lyons, editor y aliado clave del Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

Los adelgazantes GLP-1 también se han colado en la fiesta. Novo Nordisk promociona sus nuevas pastillas Wegovy en un anuncio en el que aparecen Kenan Thompson, DJ Khaled, Danielle Brooks, Ana Gasteyer, John C. Reilly y Danny Trejo. La empresa de telesalud Ro presenta sus GLP-1 en un anuncio protagonizado por Serena Williams.

Hims & Hers, que acaba de presentar su propia píldora de GLP-1, afirma que permite a todo el mundo acceder a una mejor atención sanitaria, no sólo a los ricos.

Nostalgia

¿Una forma de hacer que los estadounidenses se sientan mejor? Evocar cálidos recuerdos del pasado.

T-Mobile presenta a los Backstreet Boys cantando una versión de su éxito de 1999 “I Want It That Way”. Volkswagen se remonta a 1992 con un anuncio ambientado en “Jump Around” de House of Pain.

Y Xfinity reúne a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en una reimaginación irónica de “Parque Jurásico”, de 1993, en la que Xfinity restablece el suministro eléctrico en la isla para que nada se tuerza.

Precios récord

Los anunciantes acuden en masa a la Super Bowl cada año porque mucha gente ve el gran partido. En 2025, una cifra récord de 127.7 millones de espectadores estadounidenses siguieron el partido por televisión y en streaming.

Jura Liaukonyte, profesor de marketing de la Facultad de Empresariales SC Johnson de la Universidad de Cornell, afirma que las empresas que normalmente tienen que repartir el dinero de la publicidad entre las plataformas de difusión y streaming pagan un sobreprecio por los anuncios de la Super Bowl para llegar a una audiencia unificada.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.