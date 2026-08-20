PLYMOUTH, Massachusetts — Cientos de simpatizantes de Lindsay Clancy, muchos de ellos vestidos de rosa, se reunieron el jueves frente al juzgado donde se celebra el juicio por el asesinato de sus tres hijos.

Varias de las 300 mujeres, y algunos hombres, afirmaron que la historia de Clancy les había llegado al corazón y que querían concienciar sobre cómo trata el sistema de salud mental a las mujeres. El abogado de Clancy no niega que ella matara a los niños, pero sostiene que no debería ser considerada responsable penalmente porque padecía una enfermedad mental.

El juicio, retransmitido en directo, ha puesto de relieve la psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente que, según el abogado de Clancy, ella padecía y que está relacionada con el estrés, la falta de sueño y los cambios hormonales que siguen al parto. Tras estrangular a sus hijos, Clancy se tiró desde una ventana del segundo piso y sigue paralizada de cintura para abajo.

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La fiscalía afirma que la antigua enfermera de la sala de partos planeó los asesinatos del 24 de enero de 2023 y se las ingenió para que su marido saliera de casa enviándole a buscar medicamentos para uno de sus hijos y la cena para la familia. También han puesto en duda la gravedad de su intento de suicidio.

La manifestación del jueves fue la primera ocasión, durante el juicio que ya lleva casi un mes, en la que los simpatizantes se han movilizado en tal número.

«A las mujeres se nos menosprecia, se nos descuida y se nos ignora cuando alzamos la voz», afirmó April Vincent, una asistente jurídica de 52 años de Providence, Rhode Island. «Tenemos miedo porque nadie nos toma en serio. Nadie quiere escucharnos y, en realidad, lo único que necesitamos es que nos escuchen. A mí me han menospreciado muchas veces».

Las mujeres, algunas de las cuales llevaban camisetas con mensajes como «Paz para Lindsay» y «Justicia para Lindsay», permanecieron en silencio durante más de una hora antes de que comenzara la sesión del jueves. Estallaron en aplausos al ver al abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington.

Hacia el final de la manifestación, los simpatizantes formaron un círculo, recitaron el Padrenuestro, alzaron los brazos y formaron corazones con las manos. Algunos llevaban banderas de diferentes países para demostrar que el apoyo a Clancy era mundial.

Clancy, de 36 años, se ha declarado inocente de los cargos de asesinato por la muerte de Callan, Dawson y Cora Clancy, cuyas edades oscilaban entre los 8 meses y los 5 años. Los investigadores estiman que la psicosis posparto —que es más grave y menos frecuente que la depresión posparto— afecta a entre 1 y 2 de cada 1,000 mujeres tras el parto.

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Jeanne Zaborski, una enfermera jubilada de 72 años de Rockland (Massachusetts), afirmó que espera que estos casos contribuyan a sensibilizar sobre la salud posparto. Tanto ella como muchas otras personas presentes en la concentración afirmaron que habían estado siguiendo el juicio casi a diario.

«Es muy triste», dijo Zaborski. «Soy madre. Soy abuela. Tengo una hermana que tuvo problemas tras el parto y es, sencillamente, muy triste. Espero que Lindsay reciba la atención que necesita y se merece, y que otras mujeres se unan como lo hemos hecho nosotras hoy».

La organizadora de la manifestación, Renee Kimball, instó a la multitud a confiar en que Reddington «lucha por la causa de Lindsay».

NOTA DEL EDITOR: Este artículo aborda el tema del suicidio. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, podéis llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para poneros en contacto con la línea nacional de ayuda contra el suicidio y en situaciones de crisis de EE. UU.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.