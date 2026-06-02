El exsacerdote católico Anthony Odiong fue declarado culpable de agresión sexual contra dos mujeres en Texas, en un caso que también reveló que es padre de una niña nacida en 2023 con una mujer a la que brindaba dirección espiritual mientras ejercía funciones clericales.

Odiong, de 57 años, fue hallado culpable de un cargo de agresión sexual en primer grado y dos cargos de agresión sexual en segundo grado en hechos que se le atribuyen mientras ejercía como sacerdote en Texas. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que el religioso utilizó la relación de confianza derivada de su papel como guía espiritual para mantener relaciones sexuales con mujeres que acudían a él en busca de orientación.

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Como parte de la investigación, Melissa Beseda, entonces integrante del Departamento de Policía de Waco, dijo que la pesquisa la llevó hasta Luisiana, donde Odiong ejerció antes de mudarse a Texas. En Luisiana la investigadora identificó a una mujer vinculada con el sacerdote que tenía una hija. Esta obtuvo muestras de ADN de la mujer, que fue identificada en el tribunal bajo el seudónimo de Presley Jones, de su hija y del propio Odiong. Según el testimonio presentado en sala, las pruebas confirmaron que el exsacerdote era el padre de la menor, quien tenía alrededor de tres años de edad al momento del juicio.

Las autoridades indicaron que la mujer conoció a Odiong mientras este ejercía como sacerdote y le brindaba dirección espiritual. Sin embargo, el exreligioso no enfrentó cargos criminales relacionados con ella.

Durante el proceso judicial, los fiscales mostraron una fotografía en la que aparecían Odiong, la madre de la niña y la menor dentro de una iglesia en Metairie, Luisiana. De acuerdo con documentos revisados y publicados por el periódico The Guardian, la niña fue bautizada en la fe católica en una actividad en la que asistieron los tres como familia.

Aunque la existencia de la menor no formaba parte de los cargos presentados contra Odiong, la fiscalía sostuvo que la evidencia respaldaba su argumento de que el exsacerdote mantenía relaciones sexuales con mujeres que conocía a través de sus funciones pastorales.

El jurado finalmente lo declaró culpable por delitos cometidos contra otras dos mujeres.

Tras ser hallado culpable, Odiong podría enfrentar cadena perpetua.