Tras el accidente reportado el domingo en el que un avión de Amazon se salió de la pista e impactó varios vehículos, causando la muerte de al menos cinco personas, la esposa de una de las víctimas presentó una demanda por homicidio culposo contra el gigante de las compras en línea, según reportó NBC News.

La esposa de Yoel Rodríguez Naranjo, Yaraisi Santiso Morejón presentó la demanda hoy miércoles, apenas tres días después del accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami, que cobró la vida de su marido.

Según la demanda contra Amazon, Amazon Air Cargo y la línea aérea 21 Air, dueña del avión, el accidente fue “un resultado previsible y evitable de múltiples fallos recurrentes”. Los pilotos de la nave, Joseph Carroll y Jaime Felipe Silva Molina, también fueron incluidos en la demanda, en la que se les acusa de intentar un “aterrizaje a alta velocidad y afectado por viento de cola”. También le atribuye errores al piloto y una formación no adecuada.

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El Boeing 767-300 regresaba de San Juan en lo que constituía su tercer vuelo del día cuando se estrelló, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). El ente explicó que tras el aterrizaje, la aeronave se salió de la pista e impactó varios equipos de asistencia de aterrizaje, y luego se estrelló contra el vehículo de una compañía de limpieza de aviones.

Tras esa colisión, la nave salió del aeropuerto, impactó un vehículo que transitaba por una calle cercana y rodó por el área verde hasta chocar con la verja de un estacionamiento de robotaxis.

Según los abogados de la mujer, Rodríguez Naranjo, de 53 años y quien conducía la camioneta, murió en el acto. El hombre y sus compañeros salieron de sus trabajos y regresaban a sus hogares cuando ocurrió la colisión. La familia de otra de las víctimas, Carlos Acosta Fajardo, de 53 años, ya cuentan con representación legal y se espera que en cualquier momento presenten una acción judicial.

Mientras tanto, Amazon aseguró que está cooperando plenamente con la investigación y hacen gestiones para contactar a las familias de las víctimas.

Aunque al momento no se ha hecho una determinación oficial de la causa del accidente, la NTSB detallo el martes que el contenido de la caja negra de la nave reveló un aumento en el empuje de los motores al momento del aterrizaje, lo que es indicio de que los pilotos intentaron sin éxito abortar el aterrizaje y elevar el avión, para hacer un segundo intento de aterrizaje.

Tras esto, se redujo la potencia y se aplicaron los frenos del tren de aterrizaje pero los inversores de empuje no se desplegaron. Al momento del aterrizaje, la nave transportaba 16 toneladas de carga, principalmente lentes de contacto.