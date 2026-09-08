Las identidades de las víctimas de un accidente mortal ocurrido el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami en el que estuvo involucrado un avión de Amazon fueron divulgadas por la Oficina del Alguacil del condado de Miami Dade, informó CBS News.

Al parecer todos los fallecidos son latinos. El accidente ocurrió cuando el avión, procedente de Puerto Rico, se salió de la pista y chocó contra varios vehículos, tras lo que estalló en llamas.

Las víctimas fatales se encontraban en dos de los vehículos que fueron impactados por la nave, según informó el lunes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). Estos fueron identificados como Rolando Alemán León, de 55 años, Yoel Rodríguez Naranjo, de 53, Julio C. Pineda, de 75, Carlos Acosta Fajardo, de 53 y Javierkys Reyes Quevedo, de 47 años.

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Otras cinco personas resultaron heridas. Entre estos figuran Joseph Carroll, de 55 años y quien pilotaba la nave, y su copiloto, Jaime Felipe Silva Molina, de 37.

De otra parte, otras tres personas permanecen hospitalizadas, según informó la jefa de Policía del condado de Miami Dade, Rosie Cordero Stutz. La condición de dos de ellas es crítica.

La alguacil del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, señaló el martes que tres personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. Estos fueron identificados como Eugenio Corredor, de 79 años, Ridoel Averhoff Díaz, de 32, y Roosevelt Sebastián Perdomo Torres, de 36 años.

Según la NTSB, el vuelo 7598 de Amazon Air, era un Boeing 767-33 Alpha operado por 21 Air LLC que realizaba el tercer vuelo del día., Mas temprano había completado las rutas Cincinnati - Miami, Miami - San Juan y de regreso a Miami.

Al aterrizar, se salió de la pista, impactó parte del equipo de asistencia de navegación y se estrelló contra una camioneta Ford Econoline, propiedad de una compañía de limpiezas para aerolíneas. Al momento de la colisión, siete personas se hallaban en la camioneta. Tras esto, atravesó una valla perimétrica e impactó a una Toyota Corolla Cross LE que transitaba por la avenida 67 del noroeste. La nave continuó por la zona verde e impactó la verja de un estacionamiento de robotaxis de Tesla. La NTSB indicó que el avión rodó más de 1,300 pies fuera de la pista.