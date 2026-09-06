Miami. El accidente con un avión de carga de Amazon, que se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami este domingo, ha dejado al menos cinco muertos tras chocar contra vehículos e incendiarse, informaron las autoridades.

La aeronave se salió de la pista alrededor de las 2:00 de la tarde tras llegar procedente de San Juan, Puerto Rico.

Cinco personas fallecieron, tres sufrieron heridas críticas y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones de menor gravedad, según comunicaron funcionarios del condado de Miami-Dade en una conferencia de prensa.

Más de 60 unidades del cuerpo de bomberos y rescate de Miami-Dade acudieron al lugar del accidente y encontraron la aeronave en llamas, mientras los equipos trabajaban para sofocar el fuego y atender a los afectados.

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Accidente con avión de Amazon en aeropuerto de Miami. La nave salió de Puerto Rico. ( Captura )

El avión de Prime Air quedó detenido junto a una vía, cerca de dos camiones de carga, según imágenes del lugar de los hechos. La aeronave parecía estar apoyada sobre su fuselaje y permanecía mayormente intacta a pesar del incendio.

El vuelo fue operado por 21 Air, una compañía de carga con sede en Carolina del Norte.

El Boeing 767, con 32 años de antigüedad, fue fabricado originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Alrededor de 250 vuelos sufrieron retrasos en el aeropuerto durante la tarde del domingo, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones en el tráfico aéreo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que se encuentra recopilando información sobre el accidente.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió”, declaró Kelly Nantel, portavoz de Amazon, en una publicación en redes sociales. “En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas”.