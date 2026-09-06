Tres vuelos de American Airlines con destino a Miami serían desviados a San Juan tras el incidente de un avión de carga con el logo de Amazon que partió de la Isla y se accidentó en Florida.

Aerostar Puerto Rico informó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) continúan mientras se monitorean los efectos de una suspensión temporal de operaciones (ground stop) establecida en la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), luego de que un avión de carga de Amazon Prime Air que había partido de San Juan se saliera de la pista al aterrizar en Miami.

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Como consecuencia de las restricciones operacionales en MIA, tres vuelos de American Airlines que se encontraban en ruta hacia Miami serán desviados a San Juan:

AA3465 , procedente de Dominica, con llegada estimada a las 3:47 p.m.

, procedente de Dominica, con llegada estimada a las 3:47 p.m. AA2691 , procedente de Fort-de-France, Martinica, con llegada estimada a las 4:00 p.m.

, procedente de Fort-de-France, Martinica, con llegada estimada a las 4:00 p.m. AA4316, procedente de Maracaibo, Venezuela, con llegada estimada a las 4:45 p.m.

Al momento, no se ha informado de una interrupción general de las operaciones en el aeropuerto de San Juan. Sin embargo, los vuelos cuyo destino sea Miami podrían experimentar cambios mientras permanezcan vigentes las restricciones en ese aeropuerto.

El próximo vuelo de American Airlines programado desde San Juan hacia Miami mantiene, hasta el momento, su salida para las 4:30 p.m. Si la situación en MIA se prolonga, pudiera verse afectado.

Aerostar continúa monitoreando las operaciones y recomienda a los pasajeros con vuelos desde y hacia Miami verificar el estatus de su itinerario directamente con su aerolínea.

Según la información confirmada por la Administración Federal de Aviación (FAA), el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el Boeing 767-300 de carga se salió de la pista luego de aterrizar.