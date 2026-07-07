Aunque ante los ojos del mundo, Estados Unidos e Irán mantienen un conflicto bélico activo en el Estrecho de Ormuz a pesar de haber firmado un acuerdo de paz y aún cuando siguen negociando para que el acuerdo sea permanente, la administración de Trump comparte información sobre peticiones de asilo con el régimen de la República Islámica, sobre las peticiones de asilo presentadas por nacionales de ese país, según alega una demanda.

ABC News informó que el Fondo de Defensa Legal Irano-Estadounidense (IALDF, por sus siglas en inglés) denunció que la alegada práctica, que alegan no solo viola la confidencialidad del proceso, sino que pone en peligro la vida de los solicitantes.

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“Divulgar su información confidencial al gobierno iraní viola los derechos de confidencialidad de los solicitantes de asilo, pone en riesgo de persecución, tortura y muerte —tras su llegada a Irán— a quienes están sujetos a ser expulsados a ese país (ya sea directamente o mediante una cadena de devoluciones a través de terceros países), y pone en peligro a sus familiares y conocidos que aún puedan residir en Irán”, señaló el grupo en la demanda radicada el martes en Washington D.C.

Según la IALDF, más de 100 personas han sido deportadas a Irán durante la administración de Trump. La entidad reconoció que el gobierno de Estados Unidos puede coordinar la logística con los países receptores, pero divulgar información que de alguna forma revele o permita inferir que la persona deportada solicitó asilo, está prohibido por regulaciones federales.

“Divulgar su información confidencial al gobierno iraní viola las regulaciones federales que exigen confidencialidad, pone en peligro a sus familiares y conocidos que aún puedan residir en Irán, y expone a quienes están sujetos a expulsión a Irán a riesgos de persecución, tortura y muerte tras su llegada a dicho país”, según Public Citizen, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor que representa al IALDF.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó a ABC News que las acusaciones contenidas en la demanda son falsas.

“El ICE se reúne y trabaja con todos los países para obtener documentos de viaje para los detenidos. El ICE está comprometido a garantizar que los extranjeros indocumentados sean informados de su derecho a comunicarse con sus representantes consulares”, indico el DHS en un comunicado. “De conformidad con los protocolos establecidos, el ICE brinda a los extranjeros indocumentados la oportunidad de contactar a su consulado y facilita el acceso consular a las personas detenidas, respetando las leyes, regulaciones y políticas de la agencia aplicables”.

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Según la demanda, el gobierno de Trump mantuvo la práctica, aún durante el actual conflicto entre ambos países y que ambos gobiernos celebraban reuniones mensuales en las que intercambiaban expedientes migratorios de ciudadanos iraníes bajo custodia del ICE, incluyendo órdenes de expulsión y solicitudes de asilo. Aunque las reuniones dejaron de realizarse desde el 28 de febrero, la IALDF sostiene que el ICE “ha continuado enviando por correo o entregando en mano paquetes de documentos a la Sección de Intereses de Irán” y que funcionarios iraníes han acudido a las instalaciones del ICE para reunirse con los detenidos.

“Muchos de los detenidos iraníes no consintieron reunirse con los funcionarios de la Sección de Intereses de Irán, pero el ICE les obligó a hacerlo”, añade el documento legal.

“Según los detenidos iraníes que se reunieron con un funcionario de la Sección de Intereses de Irán, dicho funcionario estaba al tanto de sus casos migratorios, incluidos los detalles de sus solicitudes de asilo.” “Estas reuniones no consentidas con el funcionario de la Sección de Intereses reforzaron la convicción de los detenidos de que habían sido identificados ante el mismo gobierno represivo del que habían huido”, reza la demanda.

La entidad solicita como remedio que se le impida al gobierno compartir la información que sostienen es confidencial, con el gobierno iraní y que se revisen los expedientes de los detenidos iraníes que ya han sido compartidos.