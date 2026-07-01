Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Un barco encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta aprobada por Irán a través de esas aguas, reportó la televisora estatal iraní el miércoles. El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles.

La noticia de la cadena estatal iraní parecía estar dirigida a subrayar las reivindicaciones de Teherán desde la guerra con Estados Unidos para controlar el estrecho, que durante mucho tiempo ha sido considerado por el mundo como una vía marítima internacional y por la que en tiempos de paz pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados a nivel global.

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Irán ha utilizado su capacidad para bloquear la estrecha vía marítima como fuente clave de influencia desde que el comienzo de la guerra, lo que ha trastocado los mercados mundiales de energía y otros bienes críticos.

También se produjo mientras el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, estaban en Doha, Qatar, para mantener conversaciones acerca del final permanente de la guerra con Irán.

Las conversaciones técnicas entre diplomáticos comenzaron el miércoles en Qatar, de acuerdo con dos funcionarios regionales que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las conversaciones a puerta cerrada. En ese diálogo, los negociadores buscan concretar los detalles para allanar el camino para que los líderes sellen un acuerdo, aunque las diferencias sobre el estrecho y Líbano continúan siendo grandes.

Irán no reconoció de inmediato el inicio de las negociaciones.

El estrecho de Ormuz, punto de fricción clave

En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin cargos durante 60 días, pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y más tarde cobrar tarifas por el paso, trastocando décadas de práctica en la vía. Washington y muchos estados árabes del golfo Pérsico dicen que no aceptarán los cargos. El esfuerzo de Omán y una agencia de Naciones Unidas para lanzar una nueva ruta próxima a la costa omaní provocó ataques en todo Oriente Medio durante el fin de semana, que pusieron de manifiesto que las tensiones en la región siguen siendo altas.

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De acuerdo con la televisora estatal iraní, el barco “encalló con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando”. Señaló que las navieras debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar iraní, en el estrecho.

La marina de la Guardia “ha advertido repetidamente a capitanes, propietarios de barcos y funcionarios de compañías navieras de todo el mundo que cualquier entrada o salida por rutas distintas a la ‘Ruta de la Autoridad’ en el golfo Pérsico podría conducir a incidentes irreparables”, indicó. El reporte no mencionó los dos barcos atacados por la República Islámica en los últimos días por atreverse a salir por el estrecho sin el permiso de Teherán, incluido uno que transportaba petróleo crudo de Qatar.

Negociadores de EE. UU. están en Qatar, se espera a iraníes

Witkoff y Kushner llegaron a Qatar el martes, antes del diálogo en el que Qatar ejerce como mediador. Aunque Irán ha insistido en que no planeaba reuniones con los estadounidenses, sus comentarios dejaban abierta la posibilidad de las llamadas “negociaciones indirectas”, en las que las dos naciones se pasan mensajes a través de funcionarios qataríes. Esto ha ocurrido múltiples veces durante sus negociaciones en el segundo mandato de Trump.

Qatar reconoció a primera hora de la mañana del miércoles una reunión entre la delegación estadounidense y su ministro de Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores qatarí señaló que hablaron sobre el pacto provisional “junto con los esfuerzos destinados a promover la seguridad y la estabilidad en la región a través del diálogo y la diplomacia”. También se abordó la situación en Líbano, otro punto clave en un acuerdo final, ya que Irán ha insistido en que terminen todos los combates entre el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica, y las fuerzas militares israelíes.

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Teherán también ha pedido que Israel renuncie al territorio que ocupa en el sur de Líbano. Israel insiste en que debe mantener el control de la zona y tener libertad de acción para atacar a Hezbollah, que ha estado lanzando ataques hacia el norte de Israel.

Irán no reconoció de inmediato ninguna conversación el miércoles. Sin embargo, el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, un negociador clave, dijo a la televisora estatal iraní durante la noche que el trabajo para tratar de alcanzar un fin permanente a la guerra continúa.

“Estamos entablando un diálogo, pero si se niegan a implementar lo que se ha acordado mediante el diálogo, estamos preparados para la guerra”, delaró Qalibaf.

Más barcos salen del estrecho

Aunque el tráfico de buques en el estrecho cayó después de los ataques del fin de semana, más países dicen que sus embarcaciones lo han cruzado.

El Ministerio de Exteriores de Tailandia dijo el martes que 10 de 11 embarcaciones con bandera tailandesa o fletadas por operadores tailandeses han salido del estrecho de Ormuz de manera segura. Funcionarios surcoreanos indicaron que todas menos dos de las 26 embarcaciones del país que estaban varadas han salido de manera segura.

Irak derriba un dron sobre Bagdad

También el miércoles, las autoridades iraquíes derribaron un pequeño avión no tripulado sobre Zona Verde de Bagdad, fuertemente fortificada, donde se encuentran muchas embajadas y edificios gubernamentales, dijeron dos funcionarios de seguridad. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a realizar comentarios en público. Uno de los funcionarios dijo que el dron no estaba armado y probablemente estaba siendo utilizado para vigilancia. Ningún grupo reclamó la propiedad del aparato.

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Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su guerra contra Irán a finales de febrero, milicias iraquíes respaldadas por Teherán realizaron ataques frecuentes contra instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en Irak. El dron derribado durante la madrugada del miércoles fue el primer incidente de seguridad en Bagdad desde que Washington y Teherán acordaron un alto el fuego.

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