El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a Cardi B recordándole su pasado como stripper, luego que la rapera de origen dominicano bromeara con atacar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante el primer concierto de su gira.

“Si ICE entra aquí, vamos a saltar sobre ellos... No se llevarán a mis fans”, bromeó la artista en una de sus interacciones con el público en medio de su presentación en Acrisure Arena, en Palm Desert, California.

Por su parte el DHS, respondió en Twitter diciendo: “Siempre que no drogue ni robe a nuestros agentes, lo consideraremos una mejora con respecto a su comportamiento anterior”.

PUBLICIDAD

A este mensaje la artista reaccionó con lo siguiente: “Si hablamos de drogas, hablemos de Epstein y sus amigos, que drogaron a menores para violarlas. ¿Por qué no quieren hablar de los archivos de Epstein?”.

Se recuerda que Cardi B causó revuelo en 2019 cuando resurgió un viejo video en el que admitía haber drogado y robado a hombres cuando era bailarina exótica. Específicamente, dijo que llevaba a clientes a habitaciones de hotel para “drogarlos” y luego robarles, indica TMZ.

La rapera se defendió inicialmente, pero terminó disculpándose por sus malas acciones pasadas en una larga declaración en X. En ese momento aseguró que hizo cosas que sintió que eran necesarias para sobrevivir en ese momento y que estaba enfocada en ser una mejor persona para ella y su familia.

Cardi B inició este 11 de feberero con la serie de conciertos tiene programada realizar en Estados Unidos, a solo tres meses de haber dado a luz a su cuarto hijo, el primero fruto de su relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs.

En la apertura de su gira “Little Miss Drama Tour” 2026”, la rapera de origen dominicano y trinitense interpretó su tema “I Like It”, que incluyó un guiño al éxito “Como la flor” en honor a la fallecida artista mexicana Selena.