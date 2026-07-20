La depresión tropical dos continúa fortaleciéndose cerca de Florida y podría convertirse en una tormenta tropical este lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

A las 4:00 de la madrugada, el sistema se encontraba a unas 120 millas al sur de Ciudad de Panamá, Florida, y a unas 220 millas al sureste de Mobile, Alabama, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora. Se movía lentamente hacia el noroeste a unas tres millas por hora.

Vigilancia de tormenta tropical

El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de tormenta tropical para parte de la costa del Golfo de México, desde el río Ochlockonee, en Florida, hasta la frontera entre Mississippi y Alabama.

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Una vigilancia significa que condiciones de tormenta tropical son posibles en esa zona dentro de las próximas 24 a 48 horas.

La agencia meteorológica indicó que podrían emitirse nuevas vigilancias o avisos durante los próximos días.

Lluvias e inundaciones

El sistema podría dejar entre dos y cuatro pulgadas de lluvia, con acumulaciones máximas de hasta seis pulgadas en algunas áreas hasta el viernes.

Los aguaceros podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, desde el oeste de Florida hasta la costa de Texas, incluyendo sectores de Alabama, Mississippi y Louisiana.

El Centro Nacional de Huracanes también advirtió sobre posibles inundaciones costeras debido a la marejada ciclónica.