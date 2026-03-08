Partes del Aeropuerto Internacional de Kansas City fueron desalojadas la tarde del domingo mientras las autoridades investigaban una posible amenaza, informó el Departamento de Aviación de Kansas City.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, indicó en un correo electrónico que la amenaza se reportó por primera vez a las 11:15 a.m., hora local, y que se desalojó toda la terminal. Añadió que los vuelos que habían aterrizado desde entonces estaban siendo retenidos en las calles de rodaje.

El portavoz del Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI), Dixon Land, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que “el FBI está al tanto del incidente y nuestro personal está trabajando con las autoridades del aeropuerto y de la ley para determinar la credibilidad de la amenaza”.

Las autoridades están en la escena.