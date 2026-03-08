El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la noticia de que Irán tiene un nuevo líder supremo y aseguró que, si no cuenta con la aprobación de su gobierno, “no va a durar mucho”.

Las expresiones del mandatario surgieron durante una entrevista con ABC News, luego de que el gobierno iraní revelara temprano este domingo que los miembros de su Asamblea de Expertos eligieron al nuevo líder supremo del país, quien sucederá al ayatolá Alí Jameneí, muerto tras un ataque conjunto entre Israel y Estados Unidos.

“Va a tener que obtener nuestra aprobación... Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho”, expresó Trump durante la entrevista.

Antes de que Irán anunciara que ya había seleccionado a su nuevo líder supremo, Trump también había manifestado que quería ser parte de la toma de decisiones para escogerlo.

El gobierno iraní, no obstante, no ha revelado públicamente el nombre de la persona seleccionada para ocupar el puesto.

Mientras persiste la incertidumbre sobre quién asumirá el liderazgo del país, las Fuerzas Armadas de Israel informaron que comenzaron “ataques a gran escala” contra objetivos del régimen iraní en la capital, Teherán, y en otras zonas del país.

El sábado también se reportaron bombardeos contra instalaciones petroleras, que han dejado grandes columnas de humo y gases tóxicos visibles aún este domingo.