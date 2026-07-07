Nueva York. Los reportes sobre la caída de ladrillos y el pandeo de columnas provocaron desalojos en el área que rodea un edificio de oficinas de gran altura en Midtown Manhattan que estaba siendo convertido en apartamentos de lujo, informaron el martes las autoridades de bomberos.

Entre los edificios evacuados se encontraba una escuela con unos 400 niños, informó el alcalde Zohran Mamdani. No se reportaron heridos y todos los trabajadores que se encontraban dentro del edificio fueron localizados, añadió.

El edificio, antigua sede mundial del gigante farmacéutico Pfizer, está siendo remodelado en un enorme complejo residencial. ( The Associated Press )

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que recibió reportes de caída de ladrillos alrededor de las 8:00 a.m. desde la torre de 38 pisos. Los funcionarios que llegaron al lugar encontraron que dos columnas se habían pandado en los pisos 21 y 22 y que los pisos presentaban hundimiento entre los niveles 21 y 26.

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El edificio, la antigua sede mundial del gigante farmacéutico Pfizer, está ubicado en un concurrido corredor de Midtown, aproximadamente a una cuadra del emblemático edificio Chrysler y entre la Terminal Grand Central y la sede de las Naciones Unidas.

El Departamento de Edificios de la ciudad informó que sus inspectores e ingenieros también se encontraban en la escena, en el 235 de East 42nd Street.

“La mayor parte de las calles 42 y 43, entre la Primera y la Tercera Avenida, han sido cerradas tanto para peatones como para vehículos”, añadió el alcalde, “y todo esto refleja que nuestra máxima prioridad en este momento es la seguridad de quienes viven en esta zona y de quienes trabajan en esta área”.

Al ser preguntado sobre si el edificio corría realmente riesgo de colapsar, Mamdani dijo que los equipos de primera respuesta han encontrado “problemas estructurales en el edificio” y que, “más allá de eso, las personas que se encuentren en las inmediaciones deben seguir las instrucciones del personal que está en el lugar”.

El proyecto ha sido presentado como la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad, según Gensler, la firma de arquitectura que lidera el proyecto, el cual busca transformar un par de edificios de oficinas construidos en la década de 1970 en un enorme complejo residencial con más de 1,600 apartamentos.