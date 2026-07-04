Un nadador fue mordido en el pie en un presunto ataque de tiburón el viernes en una playa de la ciudad de Nueva York, lo que llevó a las autoridades a cerrar temporalmente la playa.

El ataque en Jones Beach se produjo un día después de que se reportaran varios avistamientos de tiburones en otras playas de la ciudad de Nueva York y Long Island.

La persona estaba nadando en el Campo 6 del Parque Estatal Jones Beach cuando sufrió laceraciones en el pie, informó el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York.

Los salvavidas respondieron de inmediato y una ambulancia trasladó a la víctima a un hospital para ser tratada por lesiones que no ponían en peligro su vida, según el departamento.

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Se suspendió la natación mientras las autoridades buscaban tiburones y otros animales marinos peligrosos. Después de una hora de búsqueda, no se encontró ninguno y se permitió reanudar la natación, aunque con la restricción de que los nadadores pudieran vadear hasta la cintura, informó el departamento.

El jueves, las autoridades de la ciudad de Nueva York reportaron varios avistamientos de tiburones en Rockaway Beach en Queens e impusieron cierres intermitentes de playas. La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York también emitió una advertencia informando sobre los cierres e instando a los bañistas a seguir las indicaciones de los socorristas.

Más al este, los socorristas de una playa de Long Island avistaron un tiburón el jueves en las aguas de Point Lookout e inmediatamente ordenaron a la gente que saliera del mar. Point Lookout y las playas vecinas de Hempstead también fueron cerradas temporalmente al baño tras el avistamiento.

Los cierres de playas se producen mientras una ola de calor sin precedentes continúa azotando el este de Estados Unidos, atrayendo a grandes multitudes a las playas de la zona.

Los avistamientos de tiburones se han vuelto más comunes a medida que las autoridades aumentan el uso de drones para buscarlos en el agua. Pero si bien los tiburones son comunes en las aguas de Estados Unidos, los ataques de tiburones son raros, según los expertos.

Gavin Naylor, director del programa de investigación de tiburones del Museo de Historia Natural de Florida, declaró a The Associated Press que se conocen entre 60 y 80 ataques no provocados en todo el mundo cada año. Es extremadamente raro que dos o más personas sean mordidas en las proximidades.