El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) despachó efectivos del Cuerpo de Vigilantes hacia la playa Vacía Talega en Loíza, luego de la publicación de fotos en redes sociales en las que se veía lo que aparentaba ser la silueta de un tiburón, que aparentemente fueron tomadas en esa playa.

“En la mañana de hoy nos llegaron una serie de fotografías que se encuentran circulando en las redes sociales mostrando lo que parece ser una silueta que podría representar un escualo en la zona de la playa Vacía Talega, la cual es una de las más visitadas en toda la región noreste de la Isla y muy popular para bañistas durante los meses de verano”, indicó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, en un comunicado de prensa.

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Añadió que los Vigilantes se trasladaron a esa playa en horas de la mañana e inspeccionaron la costa, y también entrevistaron a varios bañistas, descartando que de momento hubiese algún tiburón o pez similar al de las fotos en la zona. “Sin embargo, los Vigilantes orientaron a los bañistas y demás personas que se encuentran en esa playa, recalcando la importancia de que si divisa estos peces, deben alejarse y evitar cualquier interacción con los mismos”, agregó Quiles.

Además, tres oficiales adscritos a la Unidad Marítima del DRNA de Piñones, permanecen en la playa, monitoreando la situación. En abril del 2022, el cadáver de un tiburón de gran tamaño emergió en la orilla de la misma playa. El avistamiento, del escualo en aquella ocasión, causó gran revuelo, así como la movilización de las autoridades para atender el asunto.