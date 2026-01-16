“Puerto Rico es una fuente” para el mundo del tiburón martillo, especie que se encuentra en peligro crítico de extinción desde el 2019.

La importancia del criadero de tiburones martillo, detectado en la costa norte de la Isla por un pescador de Cataño, es tan grande, que podría convertirse en uno de los pocos refugios de todo el planeta para esta especie. Los únicos identificados, hasta el momento, se encuentran en las Islas Galápagos, en Ecuador; Islas Canarias, en España, y en Bahamas.

El “criadero de tiburones” fue descubierto por el pescador Jaime González por casualidad. Pero, no fue hasta que este obrero del mar conoció de la investigación que realiza el biólogo Raimundo Espinoza Chirinos, fundador de la organización Conservación ConCiencia, sobre los tiburones y lo llevó para que viera su lugar de pesca, que supo de la importancia del lugar.

González comenzó la faena de pescador “desde muchachito”. Ya lleva 25 años en este oficio. Es uno de los pocos que pesca tiburones en la zona, según afirmó.

Nadie le identificó el área, que ahora se busca conservar.

“Eso fue de casualidad (que lo encontró). Como vi el río que estaba tirando mucha agua amarilla, tiré un naso y cuando fui por la noche, pues, estaba lleno de tiburones. Y fui al otro día y repetí la dosis y lo mismo, y cada vez que iba era lo mismo, lo mismo hasta que conocí a Raimundo. Me dijo: ‘eso es un criadero de tiburones ahí, Jaime’”, contó a Primera Hora.

Las investigaciones en la zona han corroborado la teoría de Espinoza Chirinos, por lo que desde hace casi un año ni González ni ningún otro pescador de tiburones se ha acercado a la zona a capturar a estos tiburones martillo.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se publique su resultado.

La organización Conservación ConCiencia, que dirige Raimundo Espinoza, trabaja de la mano con pescadores de la región para documentar lo que allí se ha encontrado. ( Suministrada )

“He pescado en otras áreas, pero en esa zona en particular no. Hay que respetar la palabra que yo le di. Esa zona no la visita mucha gente. Lo que mayormente hay es tiburones. A la gente (los pescadores) lo que gusta son los meros, chillos y los dorados. No todo el mundo hace esa pesca (de tiburones). Esa pesca la hacen muy poca gente. Por lo menos, donde yo estoy ahora, soy yo nada más”, indicó el pescador.

Espinoza Chirinos fue quien reveló la existencia de este místico lugar a Primera Hora, que no será identificado dónde queda para proteger los intentos de preservación que encamina el grupo.

Comentó que el primer día que González lo llevó al área lograron pescar 36 tiburones martillos, todos pequeños. Estos fueron regresados al mar, tras ser inspeccionados.

Para ser un animal en peligro crítico de extinción, según lo ha catalogado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el biólogo pensó que “esto es un número absurdo. O sea, absurdo, porque en como dos horas, 36 tiburones martillos, todos recién nacidos. Y dije: ‘¡Wow! todos estos tienen menos de un año y están aquí’”.

Recordó que González le señaló, cuando lo llevó por primera vez al lugar, que cada vez que iba a pescar allí siempre salía con muchos ejemplares de tiburón martillo para vender desde su carne hasta su aceite.

Expertos de la Mote Marine Laboratory, en Florida también colaboran con la investigación. ( Suministrada )

Miles de tiburones

Tras identificar la zona, el biólogo y su equipo acudía todas las semanas a pescar a la zona, para luego liberar a los tiburones, y siempre detectaban a muchos ejemplares.

Aseguró que detectaron que allí hay “miles” de tiburones martillos.

“Hay un criadero de tiburones martillos ahí, en un área que ellos pescaban comúnmente y esa área la hemos estado estudiando por seis años, pescando, capturando tiburones martillos, soltándolos de vuelta. En esta área ya hemos podido probar que es un criadero de tiburones martillos. El tiburón martillo, el Sphyrna lewini, que es el nombre científico, es una especie que está amenazada, en peligro de extinción, que no se había documentado este criadero en Puerto Rico anteriormente y es algo que los pescadores, como nosotros y otros científicos de tiburones internacionales estamos trabajando para crear el primer refugio de tiburones de Puerto Rico”.

A través de los años, esta investigación creció. Se le unieron expertos de la Mote Marine Laboratory, en Florida.

“Empezamos a medir, empezamos a marcar, empezamos a recoger mucha, mucha información, mucha información. Hasta que ya después de seis años, podemos decir: ‘Ya tenemos toda la ciencia para probarlo’”, precisó.

Detalló que la zona es un área que utilizan los tiburones martillos para “parir”.

“Aquí vienen, aquí paren, y luego salen de aquí”, expuso al explicar, por qué Puerto Rico es una fuente de estos tiburones martillos para el mundo.

En sus esfuerzos por proteger la zona, la organización Conservación ConCiencia ha desarrollado un modelo de una orden ejecutiva, la que intentan sea firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón para establecer que el lugar es un refugio y que allí no se puede pescar a tiburones martillo.

También han dirigido conversaciones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en un intento de que se promueva legislación para proteger la zona.

Indicó que una medida para restringir la pesca en este criadero no sería controversial, ya que los mismos pescadores se han unido al intento de conservación y ya no pescan allí.

Muchas especies

Además de este refugio de tiburón martillo, la investigación sobre tiburones que realiza Conservación ConCiencia ha logrado identificar a unas 40 especies de tiburones en las aguas que rodean a Puerto Rico. Pero, Espinoza Chirinos cree que puede haber muchas más.

“Hay alrededor de 20 especies de tiburones que aún no se han documentado para Puerto Rico, pero están aquí”, señaló.

Dijo que el tiburón más grande que han detectado fue un tigre, con una medida de 14 pies.

Esta investigación sobre los tiburones la inició la organización en el 2016, en colaboración con los pescadores boricuas.

Comentó que el grupo ha puesto sensores satelitales para vigilar a dos tiburones, uno en la zona de San Juan y otro en el este. El biólogo reveló que el tiburón que siguen en el este ha llegado tan cerca de la costa en Culebra, que registra en ocasiones estar en tierra.

Espinoza Chirinos lamentó que estas investigaciones sobre los tiburones en la Isla sean escazas, cuando entiende que hay mucho por estudiar. Indicó que como los accidentes con estas especies son pocos, pues no capta mucho interés.

El último de los incidentes con tiburones registrados en la Isla ocurrió a finales de julio pasado, cuando Eleonora Boi, esposa del refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, Danilo Gallinari, fue mordida por lo que aparentó ser un tiburón en la playa de Isla Verde.

También se han registrado dos casos en la bahía bioluminiscente en Vieques, en septiembre de 2011 y en junio de 2023.