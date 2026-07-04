WASHINGTON. Se ordenó el desalojo del National Mall el sábado por la noche, mientras se avecinaban tormentas en Washington, pocas horas antes de que el presidente Donald Trump pronunciara un discurso para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Se recomendó a quienes se encontraban en el lugar que se dirigieran a los edificios federales cercanos o a los museos Smithsonian.

“Freedom 250 compartirá actualizaciones sobre la programación y la reapertura de puertas”, declaró Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, en un comunicado.

Trump tenía previsto hablar en el National Mall antes de lo que se anunció como un espectáculo de fuegos artificiales de proporciones históricas que iluminará la capital del país. El viernes estuvo en Dakota del Sur, en el Monte Rushmore, donde pronunció un sombrío discurso sobre la amenaza del comunismo en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Está previsto que se lancen fuegos artificiales sobre el Navy Pier de Chicago y contra el horizonte de la ciudad de Nueva York. Nueva York celebró la tradicional caída de la bola a medianoche para dar la bienvenida a la festividad con la misma pompa que la Nochevieja, y vio desfilar grandes veleros frente a la Estatua de la Libertad, rememorando la celebración del bicentenario de Estados Unidos en 1976.

Las celebraciones, que llevaban meses preparándose, tuvieron que ajustarse o cancelarse por completo debido al intenso calor que azotaba gran parte de la costa este, con temperaturas que se acercaban y, en muchos casos, superaban los 38 grados Celsius (100.4 grados fahrenheit).

Sin inmutarse, un infante de marina estadounidense de Guinea se convirtió en ciudadano estadounidense en Mount Vernon, la residencia de George Washington en Virginia, luciendo un impecable uniforme de gala y una leve sonrisa. Mientras tanto, un niño de 7 años se coló en el desfile de Brattleboro, Vermont, para robar un caramelo Tootsie Roll. En Louisville, Kentucky, la gente usó un rotulador con pluma para estampar sus firmas en una copia de la Declaración de Independencia.

En Washington, los carteles de la Gran Feria Estatal Americana en el National Mall emitieron una alerta poco después de las 7 p.m. instando a los participantes a abandonar la zona. El sábado por la mañana, se cancelaron un rodeo y el principal desfile del Día de la Independencia de la ciudad.

Un desfile más pequeño recorrió el barrio de Capitol Hill por la mañana, mientras los espectadores buscaban sombra bajo los árboles a lo largo del recorrido. También en la zona, decenas de miembros del grupo nacionalista blanco Patriot Front, con mascarillas y portando banderas de batalla confederadas, realizaron una marcha. Según el Departamento de Policía Metropolitana, no se reportaron arrestos.

PUBLICIDAD

En Filadelfia, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo al mediodía en la cuna de la nación, cerca del lugar donde los delegados del Segundo Congreso Continental adoptaron la Declaración de Independencia. Cientos de visitantes se congregaban en el Independence Hall bajo un calor abrasador para esperar las celebraciones que coincidían con el partido de eliminación directa de la Copa Mundial entre Francia y Paraguay en el Estadio de Filadelfia, que comenzó con conmemoraciones del día festivo.

“Esto es una gran fiesta”, dijo Carlos Alban, quien viajó a Filadelfia desde Chicago para ver el partido, al llegar al estadio, y agregó que vio a un aficionado en el estacionamiento vestido como uno de los Padres Fundadores.

Unos 45 minutos antes de otro partido del Mundial en Houston, se transmitió al estadio un mensaje de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional anunciando el día festivo.

En Nueva York, grandes veleros, con sus mástiles, aparejos y velas blancas recortadas contra el cielo azul, realizaron una procesión alrededor de la Estatua de la Libertad y remontando el río Hudson.

A los 43 barcos les siguió una exhibición aérea con un bombardero furtivo y los Blue Angels de la Armada. La Patrouille de France, los equipos acrobáticos de la Fuerza Aérea Francesa, sobrevolaron el puerto de Nueva York dejando estelas rojas, blancas y azules, evocando la bandera estadounidense.

“Nos levantamos temprano y fuimos en bicicleta un kilómetro y medio hasta aquí para ver el espectáculo”, dijo Oona Moore, residente de Jersey City, Nueva Jersey, que disfrutó de las festividades neoyorquinas. «Vimos los grandes veleros y los aviones, ya sabes, todo tipo de aeronaves militares. Nunca lo había visto tan de cerca y en el cielo al mismo tiempo».

PUBLICIDAD

En Mount Vernon, la residencia de George Washington, la gente prestó juramento de lealtad para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Permanecieron de pie con los ojos cerrados y la mano sobre el corazón durante el himno nacional.

Una nación inquieta se prepara para celebrar

Trump habló el sábado con líderes mundiales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quienes felicitaron a Estados Unidos en medio de la guerra. El presidente también se ha reunido en los últimos días con el rey Carlos III de Gran Bretaña y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Dentro de Estados Unidos, las celebraciones se desarrollan en un contexto de profunda división durante este año electoral, una división que se ha ido ampliando con el paso de los años y que se manifiesta en todo, desde la expresión política hasta las normas culturales y las antiguas cuestiones de raza, clase e inmigración.

El viernes, en Mount Rushmore, Trump se refirió al comunismo como una “amenaza mortal para la libertad estadounidense”, afirmando que era más peligroso que la Segunda Guerra Mundial o el 11-S.

Sin mencionar a Trump directamente, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, demócrata y socialista democrático que recientemente apoyó a varios candidatos al Congreso en sus primarias, pareció hacer referencia a Trump durante un discurso el viernes.

“Esos ideales sobre los que se construyó nuestra nación son lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier régimen autoritario, pero solo si luchamos por ellos”, dijo.