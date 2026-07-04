BRUSELAS. Decenas de diamantes forman dos letras “T” gigantes junto a la bandera de Estados Unidos y los números “1776″ y “2026″. Otras tantas enmarcan los números 45 y 47 con la forma del logotipo de Superman. Un águila con alas de diamantes lleva un escudo de rubíes y sostiene una rama de olivo de esmeraldas, debajo de un radiante “250″ y sobre la frase “250 YEARS USA” grabada en oro de 18 quilates.

En total, 321 diamantes, 56 zafiros, 13 esmeraldas y seis rubíes adornan el anillo de oro del tamaño de un reloj que se ha entregado esta semana a Bill White, embajador de Estados Unidos en Bélgica, para que se lo entregue al presidente estadounidense Donald Trump.

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“Quiero dar las gracias de manera muy especial a mis amigos de Amberes por el magnífico anillo Freedom 250″, declaró Trump en un mensaje de vídeo pregrabado durante un acto celebrado en Bruselas para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Isidore Mörsel, presidente del Antwerp World Diamond Center (AWDC), entregó el anillo en nombre de la centenaria comunidad del diamante de esta ciudad portuaria belga, un centro neurálgico del comercio mundial de estas piedras preciosas que el año pasado se vio en apuros bajo el peso de la guerra comercial a gran escala de Trump.

“Que este anillo sirva como un recuerdo duradero de que las verdaderas alianzas, al igual que los mejores diamantes naturales, se forjan bajo presión, resisten el paso del tiempo y brillan con más intensidad cuando se basan en la confianza”, afirmó Mörsel. En el interior del anillo está grabada la frase “Fabricado en Amberes para Donald John Trump”.

En términos de dólares, el valor del anillo palidece frente a regalos como el avión de 400 millones de dólares donado por Catar, que Trump ordenó convertir en un nuevo Air Force One. Pero es una muestra llamativa del papel que desempeñan los regalos ostentosos —y casi siempre dorados— por parte de quienes buscan ganarse el favor del presidente de Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para abordar el tema, afirmó el jueves que el anillo aún no se le ha entregado a Trump.

El anillo es la última muestra de la ruptura histórica de Trump con la tradición de la Casa Blanca

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El regalo llega meses después de que la industria belga del diamante consiguiera la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de diamantes. En septiembre, la AWDC afirmó que había “logrado conseguir un arancel de importación del 0 %” sobre las exportaciones anuales de Amberes, que superan los 2,000 millones de dólares en diamantes pulidos a Estados Unidos. Un portavoz del grupo declaró el jueves que la AWDC aportó “información” a la Comisión Europea durante las negociaciones con Trump sobre un acuerdo general en materia de aranceles para 2025, pero que la propia asociación no ejerció presión sobre la Administración.

Los presidentes de Estados Unidos gozan de amplia libertad para aceptar obsequios de fuentes nacionales y extranjeras, y pueden decidir por sí mismos si un obsequio estaba destinado a ellos personalmente o a la nación. La excepción la constituyen los obsequios procedentes de gobiernos extranjeros, que están prohibidos por la cláusula de emolumentos extranjeros de la Constitución sin el consentimiento del Congreso, aunque los presidentes podrían utilizar fondos personales para reembolsar al Tesoro el valor total de un obsequio oficial si desean quedárselo.

Los regalos personales también deben figurar en la declaración patrimonial anual del presidente. La declaración de Trump correspondiente a 2025, publicada esta semana, reveló un regalo por valor de 250,000 dólares consistente en una escultura que representa su gesto triunfal tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2024 durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, así como entradas para diez eventos deportivos, entre ellas diez para la próxima final del Mundial en Nueva Jersey, ofrecidas por Gianni Infantino, de la FIFA, con un valor total de 15,000 dólares.

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Cuatro expertos en ética han declarado a The Associated Press que Trump ha roto con una costumbre que se remonta a décadas en la Casa Blanca y que consistía en evitar aceptar este tipo de regalos.

El valor del anillo se estima entre 25,000 y 35,000 dólares

Para forjar el anillo, el AWDC recurrió a David Gotlib, un joyero de alta gama afincado en Amberes cuyos gemelos pueden llegar a costar más de 15,000 euros (17,000 dólares).

Ni AWDC ni Gotlib quisieron facilitar una valoración del anillo, pero dos joyeros independientes declararon a la AP que estimaban su valor entre 25,000 y 35,000 dólares.

Alexander Levinson, consultor de joyería afincado en París y Londres, calculó el coste en 25,928 dólares, mientras que David Saad, joyero de lujo de tercera generación en Canadá, valoró el anillo entre 33,000 y 35,000 dólares. Ambos afirmaron que la mitad del coste correspondía a los materiales y la otra mitad a la mano de obra.

Tras la entrega del anillo en un escenario decorado con la bandera estadounidense en Bruselas, la cantante Alexis Wilkins, pareja del director del FBI Kash Patel, entonó el himno nacional de Estados Unidos ante más de 8,000 personas que bebían Budweiser y bourbon de Tennessee y Kentucky.

El embajador White afirmó que había recaudado más de 5.5 millones de dólares para el evento del 250.º aniversario gracias a patrocinadores corporativos como los gigantes de la industria de la defensa Lockheed Martin y Northrop Grumman, empresas tecnológicas como Intel, Google y Meta, así como las empresas europeas de chocolate Leonidas y Ferrero. El AWDC señaló que también había aportado fondos.

“Los medios de comunicación preguntaban: ‘¿Por qué tiene que ser tan grande?’“, dijo White refiriéndose al evento. “¡Porque somos los Estados Unidos de América!“.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.