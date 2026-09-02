Un tiroteo se reportó esta mañana en una escuela de Virginia y autoridades locales y federales se encuentran en la escena investigando el suceso.

Aunque no han trascendido mayores detalles, se supo que hay varias personas recibiendo atención médica tras el incidente. No se especificó la cantidad de personas afectadas ni la condición de estos. Prensa Asociada reportó que la policía de Virginia estaba respondiendo a una emergencia en una escuela primaria la mañana del miércoles y que los estudiantes, maestros y el personal fueron desalojados de manera segura de la Escuela Primaria Westwood en Waynesboro, según un comunicado de la Oficina del Alguacil del Condado de Augusta.

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Scene video from what ATF Washington is calling a reported shooting incident at Westwood Hills Elementary School in Waynesboro, VA pic.twitter.com/1akmQeps9d — Michael Pegram (@MichaelPNews) September 2, 2026

Aunque esa agencia no especificó el tipo de emergencia, y un despachador de la policía de Waynesboro señaló que no había más detalles disponibles, en su cuenta de X, la División de la Oficina de Washington del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dijo que estaba respondiendo a un “incidente de tiroteo reportado”, según publicó USA Today.

De otra parte, en un correo electrónico, Augusta Health confirmó que se encontraba atendiendo a varias personas en relación con el tiroteo reportado. No se especificó cantidad de afectados ni la condición de estos.