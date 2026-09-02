Un juez de Utah ordenó el martes que Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk, sea sometido a juicio al considerar que la Fiscalía presentó la evidencia suficiente para que enfrente un proceso con jurado por cargos que pueden acarrearle la pena de muerte.

El juez del Tribunal de Distrito de Utah Tony Graf emitió el fallo después de un largo proceso preliminar donde la Fiscalía presentó decenas de pruebas, incluidos videos y testimonios contra Robinson, de 23 años.

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Graf dijo que existen evidencias “abrumadoras”, que sustentan la “creencia razonable” de que Robinson disparó y mató a Kirk el 10 de septiembre del año pasado, cuando este daba un discurso en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

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El juez también ha dado luz verde a la Fiscalía para solicitar la pena de muerte contra el acusado.

En total, el joven enfrenta siete cargos. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía del condado de Utah está un video de un testimonio de Lance Twiggs, con quien Robinson compartía su vivienda, en la que detalló una conversación que tuvo con el acusado un día después del tiroteo, cuando mostró un comportamiento errático.

Twiggs dijo que Robinson admitió el asesinato entre lágrimas y dijo que “ojalá no lo hubiera hecho”.

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El testigo, que afirmó que mantenía una relación sentimental con Robinson, dijo que no solían hablar de política entre ellos y que nunca había escuchado a Robinson hablar de Kirk.

La Fiscalía también mostró a la corte mensajes de texto intercambiados entre Twiggs y Robinson, en los que este último dijo haber disparado a Kirk, según el rotativo.

“Simplemente le pregunté en persona si lo que había dicho la noche anterior era cierto”, dice Twiggs en el video. “Dijo que sí, empezó a llorar un poco”.

El juez señaló que las pruebas, incluido los mensajes de texto de Twiggs y otras imágenes de vigilancia, llevan el caso “mucho más allá” de que la Fiscalía probara la causa probable.

La defensa de Robinson trató de evitar que se hicieran públicas la entrevista y la comunicación bajo el argumento de que violaba el derecho del acusado a un juicio justo y un jurado imparcial.

Pero el juez Graf dictaminó que el video y otras pruebas podían mostrarse, pero ordenó que ciertas partes de la entrevista no se exhibieran públicamente.

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Desde la presentación de los cargos, la Fiscalía ha señalado que solicitará la pena de muerte contra Robinson.

Las autoridades afirman que hay pruebas forenses, incluido ADN en el gatillo del arma, y material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Kirk durante el evento universitario en Utah.

Robinson no presentó este martes su declaración de culpabilidad. Los abogados pidieron una prórroga.

El juez fijó una nueva vista en el caso para el 23 de octubre.