PROVO, Utah. El hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk paseó por la Universidad del Valle de Utah en pantalones cortos y camiseta, compró comida en Chick-fil-A y contactó con miembros de la organización de Kirk, antes de regresar con otra ropa para dispararle al activista conservador desde una azotea, según testificó un investigador el martes.

El exagente de la Oficina Estatal de Investigación, David Hull, describió los supuestos movimientos de Tyler Robinson antes y después del asesinato de Kirk, mientras los fiscales reproducían en el tribunal estatal videos de vigilancia del campus nunca antes vistos. El acusado llegó al campus por primera vez unas cuatro horas antes del tiroteo y regresó varias veces, incluyendo cuando supuestamente subió a la azotea para dispararle a Kirk y nuevamente la noche posterior a su muerte, dijo Hull.

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Los fiscales afirman que pretenden solicitar la pena de muerte en este caso. Están tratando de convencer al juez Tony Graf de que tienen pruebas suficientes para llevar a Robinson a juicio por un cargo de asesinato agravado.

Robinson aún no se ha declarado culpable ni inocente. Sus abogados no han comentado sobre su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, han intentado que se desestime la pena de muerte, hasta ahora sin éxito.

En un video mostrado el martes, Robinson trepa por una barandilla hasta una azotea, se agacha y corre hacia un lugar con vista al sitio donde Kirk estaba hablando, testificó Hull. Después del tiroteo, Robinson regresa corriendo por la azotea, se tira al suelo y huye a pie, dijo Hull.

Los investigadores encontraron el arma presuntamente homicida —un rifle de cerrojo con un cartucho percutido— envuelta en una toalla en un bosque cercano. El ADN de la toalla coincidía con el de dos personas. Una era el compañero de piso de Tyler Robinson y la otra era muy probablemente Robinson, testificó Jennifer Faumuina, de la Oficina Estatal de Investigación.

La audiencia preliminar de esta semana representa la presentación de pruebas más significativa hasta la fecha en el caso. Las autoridades alegan que Robinson, de 23 años, disparó a Kirk el 10 de septiembre mientras el activista de 31 años y aliado del presidente Donald Trump hablaba ante una multitud de miles de personas.

Juez revisa declaración de un miembro de la junta directiva de Turning Point USA

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La abogada defensora Kathryn Nester cuestionó la actuación de Hull en la escena del crimen el día del tiroteo. También preguntó sobre una bala encontrada en el campus, en un lugar distinto al del presunto lugar del tiroteo.

Hull afirmó que la bala fue rastreada hasta un agente de la ley que había “descargado” su arma, expulsando una bala sin usar. También declaró que se encontró una pistola en una mochila en el lugar de los hechos.

Los abogados de Robinson también cuestionaron las pruebas de ADN, utilizando el testimonio de un analista del FBI para demostrar que encontrar el ADN de una persona en un objeto no implica necesariamente que esa persona lo haya tocado.

La fiscalía sostiene que el tiroteo puso en peligro a otras personas en el evento de Kirk en el campus, una circunstancia agravante que podría hacer que el delito sea castigado con la pena de muerte según la ley de Utah. Robinson también se enfrenta a posibles aumentos de pena basados en la alegación de la fiscalía de que atacó a Kirk debido a sus opiniones políticas.

Durante una de las varias apariciones de Robinson en el campus el 10 de septiembre, Hull declaró que el acusado acudió al anfiteatro donde Kirk fue asesinado posteriormente y contactó con representantes de Turning Point USA, un grupo cofundado por Kirk que movilizó el voto de la juventud conservadora para ayudar a Trump a ganar un segundo mandato.

El investigador no detalló lo ocurrido durante esa interacción ni si miembros del equipo de seguridad de Kirk estaban presentes.

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Los fiscales alegan que Robinson confesó en una nota que dejó a su compañero de habitación, quien también era su pareja sentimental, que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”. Robinson también envió un mensaje de texto diciendo que había atacado a Kirk porque “estaba harto de su odio”, según los fiscales.

El equipo de defensa de Robinson rechazó el martes la idea de que fuera hostil a las ideas políticas de Kirk. El abogado defensor Richard Novak intentó impedir que los fiscales presentaran una declaración que describiera los valores cristianos tradicionales de Turning Point USA.

“Esto no dice nada sobre el estado mental del Sr. Robinson”, dijo Novak en referencia a la declaración de David Englehardt, miembro de la junta directiva de Turning Point USA. “No creo que este tribunal deba decidir —basándose en el expediente que tiene ante sí— dónde se cruzan, si es que lo hacen, la política y la religión”.

El juez Graf dictaminó que la declaración era pertinente y señaló que sería “admitida provisionalmente”, quedando la decisión definitiva para una fecha posterior.

El umbral probatorio para la fiscalía es bajo

Esta semana marca la primera vez, desde que comenzó el caso, que los padres de Kirk —Kathryn y Robert— y su viuda, Erika, estuvieron presentes en la sala del tribunal. También asistieron el hijo del presidente, Donald Trump Jr. —quien declaró el martes que Kirk era uno de sus amigos más cercanos— y los padres de Robinson, Matt y Amber Robinson.

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El procedimiento se asemeja a un juicio abreviado, pero con un estándar de prueba más bajo que el de un juicio con jurado, en el que la fiscalía debe demostrar la culpabilidad “más allá de toda duda razonable”. En la audiencia preliminar, a la fiscalía solo le basta demostrar ante el juez que existen motivos razonables para creer que Robinson mató a Kirk y que debe ser sometido a juicio.

Los expertos legales señalan que esto significa que la fiscalía no debería tener mayores dificultades para hacer avanzar el caso.