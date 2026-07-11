Una persona seguía desaparecida el sábado en Missouri después de que fuertes lluvias azotaran partes del estado el día anterior, lo que obligó a realizar numerosos rescates y desalojos de emergencia, incluida la de un campamento de verano con más de 200 niños.

Otros estados también enfrentaban la amenaza de tormentas eléctricas severas e inundaciones repentinas a medida que las tormentas, de lento desplazamiento, avanzaban hacia el sur.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el mal tiempo afectó una amplia región que se extiende desde las montañas Ozark, en el sur de Missouri, hacia el este, abarcando gran parte de los valles de los ríos Ohio y Tennessee.

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El servicio indicó que las tormentas podrían traer vientos dañinos, fuertes lluvias e inundaciones repentinas dispersas a la región, afectando a algunas zonas incluso durante el domingo. En el este de Tennessee, las inundaciones provocaron el cierre de carreteras y la caída de líneas eléctricas; asimismo, las autoridades, desde Kentucky hasta Virginia Occidental, instaron a la población a estar preparada para buscar zonas más elevadas.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Missouri advirtió que, si bien las tormentas se desplazan hacia el sur y salen del estado, nuevas tormentas eléctricas podrían provocar más inundaciones repentinas, especialmente en áreas que ya han recibido entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de lluvia.

Rescatan a participantes de un campamento de verano ante la crecida de las aguas

Las intensas lluvias del viernes destruyeron carreteras en los alrededores del campamento Taum Sauk, dejando atrapados a niños y personal en las instalaciones, ubicadas en la pequeña comunidad de Lesterville (sureste del estado), según informó el sargento Eddie Young, de la Patrulla de Caminos estatal. La Guardia Nacional del Ejército utilizó helicópteros Black Hawk para trasladarlos a una escuela primaria cercana y reunirlos con sus familias, señaló.

El campamento expresó su agradecimiento a los equipos de emergencia a través de una publicación en Instagram: “Estamos profundamente agradecidos por su ayuda para mantener a salvo a nuestra comunidad del campamento”.

Por otro lado, en el campamento Bearcat Getaway, cerca del río Black y a unos 140 kilómetros (85 millas) al sur de San Luis, varias personas se subieron a un edificio para escapar de las aguas turbulentas, pero la estructura colapsó, indicó Young.

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“Entre el peso y la fuerza constante del agua debajo, la estructura cedió”, explicó.

Otras tres personas quedaron atrapadas en árboles junto al río Black, en el condado de Reynolds, y fueron rescatadas, añadió Young. Continúa la búsqueda de una mujer de Missouri arrastrada por las aguas de una inundación

No se reportaron heridos graves ni víctimas mortales, pero una mujer del condado de Crawford desapareció después de que una casa fuera arrancada de sus cimientos.

Young confirmó el sábado que la mujer, Faith Gregory, era la única persona cuyo paradero se desconocía en el condado, situado a unos 113 kilómetros (70 millas) al suroeste de San Luis.

Familiares y amigos comunicaron en redes sociales que habían reanudado la búsqueda e instaron a otras personas a estar atentas a Gregory y a sus perros, que también fueron arrastrados por el agua.

El servicio meteorológico había emitido alertas de inundaciones repentinas para la zona debido a la sucesión de tormentas eléctricas.

“Es un lugar muy, muy popular para actividades recreativas”, comentó Matt Beitscher, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional, refiriéndose a los condados afectados. “Hay zonas de acampada y lugares para realizar recorridos fluviales. Hay mucha población vulnerable que podría verse afectada por inundaciones repentinas”.

En marcha las labores de recuperación

El gobernador Mike Kehoe declaró el estado de emergencia y activó un equipo de búsqueda y rescate para prestar ayuda. A última hora del viernes, informó que cientos de personas habían sido rescatadas de las aguas, de árboles, tejados y vehículos atrapados.

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Varias carreteras principales quedaron intransitables debido a las inundaciones y los daños, señaló Kehoe, advirtiendo que el río Black seguía creciendo y se esperaba que alcanzara un nivel máximo superior a los 8.5 metros (28 pies) cerca de Annapolis, en el sureste de Missouri, lo que supondría un récord.

“A medida que continúan las labores de recuperación y se prevén más lluvias, insto a todos los habitantes de zonas bajas y propensas a inundaciones a mantenerse informados sobre el tiempo, disponer de múltiples vías para recibir alertas y estar preparados para tomar medidas de protección”, declaró Kehoe.

En el condado de Reynolds, dos embarcaciones de rescate volcaron debido a la crecida, pero otros equipos de emergencia lograron rescatar a salvo a los socorristas, según informó la oficina del sheriff.