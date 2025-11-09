LOUISVILLE, Kentucky. El número de víctimas del accidente del avión de carga de UPS se mantiene en 14, y no se cree que haya personas desaparecidas, informó el sábado el alcalde de Louisville, Kentucky.

Las 13 víctimas encontradas en el lugar del accidente coinciden con el número total de personas desaparecidas reportadas a la policía, indicó el alcalde Craig Greenberg en una publicación en X.

“Creemos que el número total de víctimas será de 14”, incluyendo a una persona que falleció el viernes en un hospital, escribió Greenberg.

El forense del condado de Jefferson está trabajando para identificar a las víctimas y hará públicos sus nombres tan pronto como se confirmen sus identidades, agregó Greenberg.

El accidente ocurrido el martes en UPS Worldport cobró la vida de los tres pilotos del MD-11 con destino a Honolulu. Se produjo un gran incendio en el ala izquierda y un motor se desprendió durante el despegue, lo que provocó que el avión se estrellara contra varios negocios.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el sábado la suspensión de vuelos de los aviones McDonnell Douglas MD-11 hasta que se realice una inspección más exhaustiva. Esta orden se tomó tras la decisión tomada el viernes por UPS y FedEx de dejar en tierra sus flotas de MD-11 como medida de precaución.

Los aviones MD-11 representan aproximadamente el 9% de la flota de UPS y el 4% de la de FedEx.