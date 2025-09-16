Un juez desestimó este martes los cargos por terrorismo contra Luigi Mangione en el caso estatal de Nueva York por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, aunque mantuvo en pie la acusación estatal por asesinato en segundo grado contra el joven graduado de la Ivy League.

Los abogados de Mangione argumentaron que el caso en Nueva York y el proceso federal paralelo, en el que se contempla la pena de muerte, constituían una doble incriminación (double jeopardy). Sin embargo, el juez Gregory Carro rechazó ese planteamiento, señalando que sería prematuro tomar una determinación en ese sentido.

Esta fue la primera aparición de Mangione en el caso estatal desde febrero.

El joven de 27 años ha generado una especie de culto entre quienes lo consideran un símbolo del descontento con la industria de seguros de salud. Decenas de simpatizantes asistieron a su última audiencia, muchos vestidos de verde, el color del personaje de videojuegos Luigi, como muestra de solidaridad. Su comparecencia en abril ante el tribunal federal también atrajo una manifestación similar.

En su decisión escrita, el juez Carro reconoció que el asesinato no fue un crimen común de calle, pero indicó que, según la ley de Nueva York, no basta con una motivación ideológica para considerar un acto como terrorismo.

“Aunque el acusado claramente expresó animosidad hacia UnitedHealthcare y, en general, hacia la industria del cuidado de salud, no se puede concluir que su objetivo era ‘intimidar o coaccionar a la población civil’; de hecho, no se presentó evidencia que respaldara tal objetivo”, escribió el magistrado.

Carro programó audiencias previas al juicio para el 1 de diciembre, pocos días antes de que Mangione deba comparecer nuevamente ante el tribunal en el caso federal.

Mangione se ha declarado no culpable de múltiples cargos de asesinato, incluido el asesinato como acto de terrorismo, por el homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparando a Thompson por la espalda cuando llegaba a una conferencia para inversionistas en el hotel New York Hilton Midtown. Según la Policía, las balas utilizadas tenían inscritas las palabras “delay”, “deny” y “depose” (“retrasar”, “negar” y “destituir”), en alusión a una frase comúnmente usada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione fue arrestado cinco días después, tras ser visto desayunando en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Desde entonces, permanece detenido en la misma cárcel federal de Brooklyn donde también se encuentra recluido Sean “Diddy” Combs.