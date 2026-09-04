Las dos personas que murieron el jueves, 3 de septiembre, al estrellarse la avioneta en la que viajaban, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en Florida, fueron identificadas como un destacado médico y una enfermera especializada, reportó Tampa Bay Times.

David Siambanes, de 59 años, era un médico osteópata especializado en el tratamiento de trastornos de la columna vertebral en niños. Según el medio, fundó el Children’s Scoliosis Center y fungió como director del centro de escoliosis del St. Joseph’s Children’s Hospital.

REST IN PEACE: David Siambanes, 59, was one of two people who were killed in a Hillsborough County plane crash on Thursday. He was described as a "respected spine surgeon" who "helped a tremendous number of kids." https://t.co/27aRHFQ5Vn pic.twitter.com/ZTi6AljWQw — WFLA NEWS (@WFLA) September 4, 2026

La enfermera Dawn Stone, de 53 años y afiliada a AdventHealth, se especializaba en la salud ósea de adultos.

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REST IN PEACE: Dawn Stone, 53, was one of two people who were killed in a Hillsborough County plane crash on Thursday. Officials said she "dedicated herself to caring for others" as an employee with AdventHealth. https://t.co/27aRHFQ5Vn pic.twitter.com/1Xmdd42sXF — WFLA NEWS (@WFLA) September 4, 2026

La avioneta, que estaba registrada a nombre de una compañía propiedad de Siambanes, se estrelló en un área boscosa cerca del aeropuerto.

Los bomberos recibieron el aviso a eso de las 8:16 a.m. y encontraron el avión en llamas. Los cuerpos fueron hallados dentro de la aeronave.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas.

La aeronave iba rumbo a Elizabeth City, en Carolina del Norte.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan las causas del accidente.