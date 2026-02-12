SARASOTA, Florida. Investigadores en Florida afirman que un doble homicidio, descubierto durante una verificación de bienestar, estaba vinculado a un tiroteo ocurrido horas después en una comunidad cerrada al otro lado del estado, que dejó cinco personas más muertas, incluido el presunto tirador.

El sospechoso tenía una relación romántica con una de las víctimas de Fort Lauderdale, quien estaba relacionada con las víctimas del segundo tiroteo en Sarasota, pero los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota dieron a conocer pocos detalles adicionales.

“Se desconoce el motivo del sospechoso para atacar a las víctimas de Sarasota”, declaró la oficina del sheriff en un comunicado el miércoles.

PUBLICIDAD

Fort Lauderdale se encuentra a más de 320 kilómetros (200 millas) de Sarasota, al otro lado de la península principal de Florida.

Los agentes de policía de Fort Lauderdale recibieron una llamada el martes para una verificación de bienestar y encontraron a dos personas muertas dentro de una vivienda, informó la detective Kerri Hagerty en un correo electrónico el miércoles. “La investigación preliminar indica que se trata de un incidente aislado. Los detectives no creen que exista ninguna amenaza para la población local”, declaró Hagerty.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota, una llamada al 911 condujo a los agentes a una vivienda en una urbanización cerrada de la ciudad. Encontraron a un hombre herido en el jardín delantero, quien falleció poco después. Dentro de la casa, los agentes encontraron a dos hombres y dos mujeres, todos muertos, incluido el sospechoso.

Los detectives del Condado de Sarasota fueron contactados por detectives de Fort Lauderdale, quienes afirmaron creer que los casos estaban relacionados y proporcionaron información sobre el vehículo del sospechoso, hallado en el barrio de Sarasota.

Las imágenes de video recopiladas por los vecinos y la Asociación de Propietarios muestran el vehículo del sospechoso entrando en el barrio de Sarasota, seguido de disparos poco después. Más de media hora después, se ve en video al hombre que fue encontrado herido en el jardín delantero conduciendo hacia el barrio, acercándose a la puerta principal de la casa y recibiendo un disparo, según informó la oficina del sheriff. No se vio a otras personas acercándose a la casa hasta que llegaron los agentes, según la oficina del sheriff.