TUCSON, Arizona. Nuevas imágenes de vigilancia del porche de Nancy Guthrie la noche de su desaparición, junto con la intensa actividad policial en Arizona y la detención de un hombre, habían generado esperanzas de que las autoridades estuvieran cerca de un gran avance.

Para entonces, el hombre fue liberado tras ser interrogado, lo que dejó sin aclarar el miércoles la situación de la investigación sobre la desaparición de Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, ocurrida la semana pasada.

Agentes del FBI se desplegaron por un vecindario a aproximadamente una milla de la casa de Guthrie el miércoles por la mañana, tocando puertas y registrando el denso terreno desértico lleno de cactus, arbustos y rocas. Varios cientos de detectives y agentes están asignados a la investigación, que se está expandiendo en el área de Tucson, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Pima. Barb Dutrow, quien corría por un vecindario donde los equipos buscaban, relató que un agente del FBI le indicó que buscaban cualquier cosa que pudiera haber sido arrojada desde un auto. Dutrow, quien se encontraba de visita desde Luisiana para una convención, comentó que “no puedo imaginar el sentimiento de la familia al ver a su madre secuestrada”.

Un día antes, las autoridades informaron haber detenido a un hombre cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, apenas horas después de que el FBI publicara videos de una persona con una funda de pistola, pasamontañas y mochila, acercándose a la casa de Nancy Guthrie en Tucson. El hombre declaró a los medios de comunicación la madrugada del miércoles que fue liberado después de varias horas y que no tenía nada que ver con la desaparición de Guthrie la semana pasada.

Las autoridades no han revelado qué las llevó a detener al hombre el martes, pero confirmaron su liberación. El departamento del sheriff indicó que sus agentes y agentes del FBI también registraron un lugar en Río Rico, una ciudad al sur de Tucson donde reside el hombre. Este fue el último giro en una investigación que ha conmocionado al país desde la desaparición de Nancy Guthrie el 1 de febrero. Hasta el martes, parecía que las autoridades avanzaban poco para determinar qué le sucedió o encontrar a los responsables.

Las imágenes en blanco y negro publicadas por el FBI, que muestran a una persona enmascarada intentando tapar la cámara de un timbre en el porche de Guthrie, marcaron el primer avance significativo en el caso. Sin embargo, las imágenes no mostraron qué le sucedió ni ayudaron a determinar si sigue con vida.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los investigadores pasaron días intentando encontrar imágenes perdidas, alteradas o inaccesibles.

Aunque las imágenes no muestran el rostro de la persona, los investigadores esperan que alguien sepa quién estaba en el porche. Más de 4000 llamadas ingresaron a la línea de denuncia del sheriff del condado de Pima en las últimas 24 horas, informó el departamento el miércoles por la tarde.

Las autoridades llevan más de una semana diciendo que creen que Nancy Guthrie fue secuestrada contra su voluntad. Fue vista por última vez en su casa el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente. Las pruebas de ADN revelaron que la sangre en su porche era suya, informaron las autoridades.

Savannah Guthrie publicó las nuevas imágenes de vigilancia en redes sociales y afirmó que la familia cree que su madre sigue viva.

La veterana presentadora de la NBC y sus dos hermanos han indicado su disposición a pagar un rescate.

Se desconoce si las notas de rescate que exigían dinero con plazos ya vencidos eran auténticas, y si la familia ha tenido contacto con quien secuestró a Guthrie.

TMZ informó que recibió un mensaje el miércoles de alguien que afirmaba conocer la identidad del secuestrador y que intentó sin éxito comunicarse con el hermano y la hermana de Savannah Guthrie. La persona pidió bitcoins a cambio de la información, según TMZ. El FBI no respondió de inmediato a un mensaje.

Las autoridades han dicho que Nancy Guthrie toma varios medicamentos y desde el principio existió la preocupación de que pudiera morir sin ellos.