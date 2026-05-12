Washington. El director del FBI Kash Patel arremetió airadamente contra un legislador demócrata en una audiencia presupuestaria el martes y calificó de “inequívoca y categóricamente falsas” las acusaciones de que bebe en exceso en el trabajo y de que en ocasiones ha estado inubicable para su personal.

“No permitiré que me manchen con acusaciones infundadas”, le dijo Patel al senador Chris Van Hollen, demócrata de Maryland, quien le había confrontado por un artículo reciente de la revista The Atlantic que ofrecía un retrato poco favorecedor de su liderazgo al frente de la principal agencia policial del país. Patel ha presentado una demanda por esa historia. The Atlantic ha afirmado que respalda su cobertura y que se defenderá enérgicamente de la “demanda sin fundamento”.

Patel le gritó por encima a Van Hollen e intentó darle la vuelta a la situación al acusarlo de “tragarse margaritas” en El Salvador, en referencia a una visita que el demócrata realizó el año pasado a Kilmar Ábrego García mientras estaba encarcelado allí tras su arresto en Maryland.

El tenso intercambio se produjo en una audiencia presupuestaria anual de un comité del Senado en la que participaron Patel y otros altos líderes de las fuerzas del orden.