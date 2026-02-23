Washington. El director del FBI, Kash Patel, defendió su participación en el festejo del equipo de hockey sobre hielo masculino de Estados Unidos tras ganar un histórico oro olímpico en Milán Cortina 2026 y aseguró que fue invitado a la celebración en el vestuario, donde se le vio bebiendo cerveza y gritando.

“Para los medios tan preocupados: sí, amo a Estados Unidos y me sentí tremendamente honrado cuando mis amigos, los recién coronados campeones olímpicos con medalla de oro del equipo de Estados Unidos, me invitaron al vestuario para celebrar este momento histórico”, escribió en X Patel, un conocido fanático de ese deporte.

For the very concerned media - yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel) February 23, 2026

Las preguntas de la prensa sobre este asunto se produjeron tras hacerse público un vídeo del director del FBI vestido con la camiseta de su país, bebiendo lo que parece ser cerveza mientras grita y celebra eufórico con los deportistas, a los que baña con alcohol.

En las imágenes también puede verse cómo un jugador le cuelga la medalla de oro que ganaron tras vencer a Canadá 2-1, la primera vez que el equipo masculino de Estados Unidos de hockey sobre hielo se convierte en campeón olímpico desde los Juegos de Lake Placid 1980.

El vídeo de las celebraciones se publicó después de que varios legisladores demócratas pidieran abrir investigaciones formales sobre el uso que Patel supuestamente hace de aviones oficiales para viajes de fin de semana, visitas a su pareja y estancias en resorts, reclamando que reembolse a los contribuyentes lo que no esté estrictamente relacionado con funciones oficiales.

De acuerdo con el FBI, Patel viajó a Italia para reuniones oficiales en un avión del Departamento de Justicia, como es usual en el caso de visitas oficiales. El propio director del Buró de Inteligencia publicó el pasado sábado que había cumplido una “excelente visita” a las instalaciones de seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno.

En otro vídeo, compartido por una de las cuentas de la Casa Blanca en X, se ve cómo Patel sostiene un móvil mientras el presidente Donald Trump saluda a los miembros del equipo y los invita a su tradicional discurso sobre el estado de la Unión, previsto para este martes 24 de febrero en el Capitolio. “¡Estoy en ello!”, contestó Patel.

El equipo femenino de hockey sobre hielo de Estados Unidos también se convirtió en campeón olímpico en Milán Cortina al vencer a Canadá 2-1 en tiempo extra el pasado jueves, su tercer oro desde que el hockey femenino se introdujo en los Juegos de Invierno en 1998.

Trump bromeó y dijo que también las invitará a la Casa Blanca, porque si no le abrirían un juicio político.