WASHINGTON — La propuesta del presidente Donald Trump de enviar 5,000 dólares a cada adulto estadounidense si su Partido Republicano mantiene el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre necesita la aprobación del Congreso, afirmó el domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, al tiempo que se comprometió a intentar que se haga realidad.

Trump presentó esta inusual propuesta en la convención del partido con motivo de las elecciones de mitad de legislatura, celebrada en Dallas la semana pasada, y prometió un «dividendo Trump» si los votantes mantienen al Partido Republicano en el poder en el Capitolio. Posteriormente, el presidente declaró a CBS News Texas que no creía que el Congreso tuviera que autorizar los pagos, aunque no explicó cómo gastaría más de un billón de dólares sin la autorización de los legisladores.

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Sin embargo, Johnson, republicano por Luisiana, afirmó que se necesita la aprobación del Congreso. «Supongo que sí, que sería necesario que el Congreso tomara medidas, y esa es una idea creativa», afirmó.

También afirmó que se esforzaría por conseguir que el Congreso aprobara la propuesta de Trump, a pesar del escaso margen de mayoría de los republicanos.

«Es el presidente de las grandes ideas. Vamos a intentar poner en práctica todo lo que podamos», afirmó. «Me comprometo a que el Congreso lo analice y alcance un consenso al respecto, tal y como debe hacer con todo lo demás».

Esta dudosa estrategia electoral podría costar más de un billón de dólares, lo que supondría una carga adicional para el déficit presupuestario anual del país, que ronda los 1.8 billones de dólares, y agravaría los temores sobre la inflación. La economía se enfrenta a una inflación persistente y a tipos de interés al alza, una combinación difícil para los republicanos en el Gobierno, que intentan mantener el control del Congreso.

El presidente sostiene que los pagos serían posibles gracias a la solidez de la economía, pero la confianza de los consumidores es baja debido al aumento de los precios de la gasolina a raíz de la guerra con Irán y a que los salarios apenas logran seguir el ritmo de la inflación.

En Irlanda, donde el presidente asistía a un torneo de golf en un campo de su propiedad, Trump afirmó que los pagos serían «bastante sencillos», ya que Estados Unidos cuenta con una economía sólida.

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«Podemos hacer frente a eso sin problemas porque estamos ingresando muchísimo dinero», dijo. «Nunca nos ha ido mejor».

«Hice esa promesa. Siempre cumplo mis promesas», afirmó Trump.

Solo un tercio de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que Trump está ejerciendo la presidencia, según una encuesta realizada en julio por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos. Esta cifra contrasta con el 37 % registrado en junio y con el 42 % que aprobaba su labor cuando asumió el cargo. La mayoría también desaprueba su gestión de la economía y la inmigración, temas que fueron fundamentales para la elección de Trump en 2024.

El domingo, Trump afirmó que el precio de la gasolina «caerá en picado», pero señaló que no se alcanzará ningún acuerdo a corto plazo con Irán para poner fin a los conflictos y reabrir el estrecho de Ormuz.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.