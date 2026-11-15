Washington. El presidente Donald Trump rompió el domingo su silencio sobre la paralización de vuelos a nivel nacional que causó un caos en el transporte aéreo este fin de semana, aprovechando el incidente para presionar al Congreso a fin de que destine fondos para modernizar por completo el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos.

El presidente republicano había guardado un llamativo silencio respecto a la paralización desde que esta comenzó el viernes por la tarde; en su lugar, publicó mensajes en redes sociales sobre temas totalmente ajenos, mientras pasajeros frustrados quedaban varados en los aeropuertos y su gobierno trabajaba a contrarreloj con las aerolíneas para restablecer la normalidad en los viajes.

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En una nueva publicación en su plataforma de redes sociales, Trump señaló que su administración ha comenzado a actualizar dicho sistema, pero subrayó que la tarea no debe realizarse de manera fragmentada o a cuentagotas.

El Congreso, bajo control republicano, aprobó el año pasado 12.500 millones de dólares para la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) como parte de un amplio paquete de recortes fiscales; sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ha calificado en repetidas ocasiones esa partida como un pago inicial para una renovación más profunda de un sistema que ya está obsoleto.

“Si el Congreso aprueba los fondos que se necesitan con urgencia para el control de tráfico aéreo, podremos modernizarlo de forma rápida y eficiente”, escribió Trump el domingo en redes sociales. “Será el MEJOR SISTEMA del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años de antigüedad: ¡es RIDÍCULO!”.

En otra publicación, criticó la gestión de la FAA y del sistema de control de tráfico aéreo durante el mandato de su predecesor demócrata, acusando a la administración de Joe Biden de haber dejado un “sistema antiguo y averiado, aún peor de como lo encontraron”.

Durante su primer año de mandato, Biden promulgó una importante ley de infraestructura que destinó 25.000 millones de dólares a la FAA para mejorar aeropuertos y torres de control, renovar terminales aeroportuarias y “modernizar los cimientos” del sistema de control de tráfico aéreo, según informó la propia FAA.

Duffy actuó como el rostro visible de la administración ante la paralización de los vuelos, interviniendo en diversos programas informativos el domingo para instar al Congreso a asignar miles de millones de dólares destinados a la modernización de la infraestructura de control de tráfico aéreo.

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En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Duffy señaló que el contratista L3Harris Technologies Inc. había obtenido dos enrutadores de instalaciones de la FAA en Texas y Arkansas, y que estaba realizando “diagnósticos exhaustivos” en dichos equipos.

Según indicó, el problema surgió cuando L3Harris estaba sustituyendo una sección de cableado de cobre antiguo por cableado de fibra óptica, lo que, de alguna manera, provocó una sobrecarga en el sistema.

En cuanto a los pasajeros, señaló en el programa Face the Nation de la CBS que “en este momento hay algunos retrasos en el espacio aéreo”, pero que, de cara al final del día y al lunes, “deberíamos estar operando a plena capacidad”.

Explicó que, durante una suspensión de las operaciones en tierra, los aviones y las tripulaciones quedan fuera de sus posiciones habituales, “por lo que las aerolíneas necesitan algo de tiempo para recuperar su plena capacidad operativa; no obstante, estamos avanzando a buen ritmo”.