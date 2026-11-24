Washington. El presidente Donald Trump otorgó el martes la Medalla de la Libertad, el mayor honor civil del país, al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Giuliani fue elogiado por liderar Nueva York tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Trump ha calificado a Giuliani, también neoyorquino, como “el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un patriota estadounidense igualmente grandioso”.

Giuliani, de 82 años, dijo en un comunicado que se sentía honrado por el reconocimiento.

“Comparto el mérito con todos los hombres y mujeres que trabajaron conmigo, discreparon conmigo y me quisieron, en particular con aquellos que perdieron la vida en las causas que emprendimos juntos”, dijo.

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El evento estuvo cerrado a la prensa, pero el hijo de Giuliani, Andrew Giuliani, lo describió después como un honor especial que era difícil expresar en palabras.

La vida pública de Giuliani ha tenido altibajos en los últimos años. Tras gobernar la ciudad más grande del país durante el 11 de septiembre, emprendió una breve campaña por la nominación presidencial republicana en 2008, convirtiéndose en una de las figuras políticas más reconocibles del país.

Como abogado personal de Trump, fue una figura central en los esfuerzos por revertir la derrota del mandatario en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden. Los tribunales rechazaron las denuncias de fraude que él promovió, y dos extrabajadoras electorales de Georgia ganaron un juicio por difamación de 148 millones de dólares contra él.

Posteriormente, los tribunales lo sancionaron y fue inhabilitado para ejercer la abogacía en Nueva York y Washington por hacer reiteradamente declaraciones falsas sobre las elecciones.

A Andrew Giuliani le preguntaron si le sorprendía el honor del martes, dada la controversia que ha rodeado a su padre en los últimos años, incluida la inhabilitación. Dijo que estaba orgulloso de cómo su padre defendió a Trump.

“Creo que lo que Rudy Giuliani ha hecho en los últimos seis años pasará a la historia como uno de los trabajos legales más importantes que haya realizado cualquier abogado”, dijo.

Trump manifestó el año pasado que le otorgaría la medalla a Giuliani, poco después de que este resultara gravemente herido en un accidente automovilístico.

En su segundo mandato, Trump ha concedido la medalla de manera póstuma a Welles Crowther, un operador de acciones que se hizo famoso como “el hombre del pañuelo rojo” tras rescatar a varias personas en los ataques del 11-S. También honró de manera póstuma a Charlie Kirk, el activista asesinado que inspiró a una generación de jóvenes conservadores e impulsó la política del país hacia la derecha.

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El presidente ha otorgado una serie de medallas presidenciales desde su primer mandato, entre ellas a la leyenda del golf Tiger Woods, al exentrenador de fútbol americano Lou Holtz y al economista conservador Arthur Laffer, así como al pitcher cerrador de los New York Yankees miembro del Salón de la Fama Mariano Rivera y al presentador conservador de radio Rush Limbaugh, quien recibió el reconocimiento durante el discurso del Estado de la Unión de 2020.

También concedió medallas póstumas a Babe Ruth y Elvis Presley.