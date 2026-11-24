El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría obtenido una ganancia de hasta 15 millones de dólares por sus inversiones en Nvidia, luego de que las acciones de la compañía registraran un fuerte incremento tras el regreso de Jensen Huang a la dirección ejecutiva.

Según las declaraciones financieras de Trump ante la Oficina de Ética Gubernamental, el mandatario podría tener hasta 370,000 acciones de la empresa, de acuerdo con la información disponible al 30 de septiembre. El dato fue publicado inicialmente por Financial Times y recogido por The Guardian este martes.

El lunes, Trump afirmó en una entrevista con CNBC que intervino para que la junta directiva de Nvidia restituyera a Huang, cofundador de la compañía en 1993. “Los convencí. Cerré el trato”, dijo el presidente.

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El regreso del ejecutivo se produjo después de que fuera apartado por la junta directiva en medio de señalamientos sobre tres presuntas relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como posible espía china y otras dos con empleadas de la empresa.

Las acciones de Nvidia subieron 31.5 por ciento el lunes, lo que incrementó en cerca de 950,000 millones de dólares el valor de mercado de la compañía. Huang regresó a la sede de la empresa en Santa Clara, California, donde fue recibido en medio de aplausos por los trabajadores.

Un análisis de la BBC sobre las declaraciones financieras de Trump de los últimos dos años encontró que el mandatario compró acciones de Nvidia por un valor estimado de entre 23 y 86 millones de dólares. Desde su regreso a la Casa Blanca, también vendió parte de su participación, con ingresos de entre 3.5 y 10.2 millones de dólares.

El anuncio tuvo repercusiones en los mercados asiáticos. Este martes, las bolsas de Taiwán, Corea del Sur, Japón y Australia registraron avances, impulsados por el comportamiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El índice TW50 de Taiwán subió 9,5 por ciento, el Kospi surcoreano avanzó 6,5 por ciento y el Nikkei japonés ganó cerca de 4 por ciento.

Sin embargo, en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, Nvidia registraba una caída de 4.1 por ciento, hasta los 158,26 dólares por acción, mientras los inversionistas evaluaban las implicaciones del regreso de Huang y la intervención de Trump.

El senador demócrata por Arizona Rubén Gallego pidió investigar las operaciones bursátiles realizadas antes del anuncio. En una publicación en X, cuestionó las posiciones financieras que pudieron haberse tomado anticipadamente y señaló posibles conflictos de interés en la Casa Blanca.

“Es posible que Trump haya sido el primero en provocar el estallido de la burbuja de la IA”, dijo.