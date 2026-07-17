Dos familias de Colorado demandaron a un hospital de ese estado luego que un hombre afirmara que él, y otro hombre, fueron intercambiados al nacer y entregados a las familias incorrectas hace 36 años, reportó ABC News.

Jeremy Morrison, uno de los perjudicados narró a una afiliada de CBS en Colorado que siempre se sintió diferente a su familia. Esa sensación fue confirmada hace dos años por una prueba de ADN que reveló que no estaba relacionado biológicamente con sus padres. “No tenía a nadie que se pareciera a mí en mi familia”, dijo Morrison. “Yo era ese niño rubio que destacaba en una familia llena de personas de cabello castaño”.

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Una de sus tías le proporcionó material genético para que pudiera comparar su ADN con el de sus familiares. Pero para su sorpresa, una vez llegaron los resultados, encontró que un desconocido presentaba una coincidencia de ADN con esa tía. El hombre, identificado como Kyle Bylin resultó ser el sobrino de la mujer. “Sé que definitivamente no estaría aquí en Colorado hoy si hubiera vuelto a casa con mis padres biológicos”, dijo Morrison. “Estaría trabajando en la granja con mi hermano mayor, a quien nunca supe que tenía”.

Morrison cree que él y Bylin fueron los únicos bebés nacidos en el mismo hospital de Grafton, en Dakota del Norte, el 26 de enero de 1988. “Kyle y yo no crecimos en la misma zona; no pudimos haber sido intercambiados en la guardería ni nada parecido”, explicó.

Ambos hombres conocieron a sus respectivos padres biológicos pero aún no se han conocido el uno al otro. Tanto Morrison como Bylin y los padres de ambos presentaron una demanda contra el Unity Medical Center, que negó las acusaciones según documentos judiciales.

El Unity Medical Center dijo a la televisora local KKTV que actualmente están trabajando “para comprender mejor una situación muy inusual que involucra a dos hombres que aparentemente fueron separados de sus padres biológicos en algún momento de sus vidas. Ambos nacieron en nuestro hospital el mismo día de 1988, y reconocemos el profundo impacto que este descubrimiento ha tenido en ellos y sus familias”.

“Lamentablemente, debido al paso de casi cuatro décadas, los registros médicos y de personal que podrían haber aportado mayor claridad ya no existen, y ningún miembro del equipo de parto de aquella época trabaja actualmente en el hospital, añadió la institución. “Si bien nos solidarizamos profundamente con los hombres y sus familias, no hemos encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de que el Unity Medical Center o su personal fueran responsables de lo ocurrido”.