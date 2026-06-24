Tras 20 años de espera, los avances en la tecnología de análisis de ADN permitieron esclarecer el asesinato de un hombre ocurrido hace más de 20 años en su hogar en Las Vegas, según reseño CBS News.

El cadáver en estado de descomposición de Daniel Zeisler, fue hallado por el administrador del edificio donde vivía, luego que vecinos reportaran un fuerte olor proveniente del apartamento. Se determinó que Zeisler había sido estrangulado con un cable telefónico. El vehículo de la víctima, un Dodge Neon del 1997 y las llaves de su casa no fueron localizados. En enero del 2006, el auto fue localizado en Memphis Tennessee, pero ni en la escena ni en el vehículo se encontró evidencia suficiente para identificar de manera definitiva a un sospechoso.

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Tras analizar el vehículo, los oficiales recuperaron un perfil de ADN del posible autor del crimen, pero nunca se logró identificar al sospechoso. Aún años después, cuando la evidencia le fue entregada a Othram, un laboratorio que se especializa en una técnica conocida como genealogía de ADN y que finalmente logró esclarecer el caso, el laboratorio no logró una coincidencia que condujera al autor del crimen.

Sin embargo, aplicando esta técnica que combina la identificación por ADN con la investigación de los árboles genealógicos de las personas, el laboratorio logró identificar a un familiar del sospechoso del crimen, que casualmente, los detectives creen que fue captado por cámaras de vigilancia utilizando el vehículo de la víctima y su tarjeta de débito, poco después del asesinato. Una vez determinada la compatibilidad genética del sospechoso con el familiar identificado, la genealogía le permitió al laboratorio determinar la identidad del sospechoso, quien falleció en el 2020.

Othram catalogó la identificación de la persona como “un avance significativo en un caso que permaneció sin resolver durante más de 20 años, lo que demuestra el impacto de aprovechar la tecnología de ADN más reciente para resolver homicidios sin resolver”. Al momento las autoridades no han hecho pública la identidad del presunto asesino ya que aunque falleció, la investigación sigue en curso ante los posibles vínculos de terceros con el crimen.

El detective Tate Sanborn, de la Policía de Las Vegas, cuya intervención fue crucial para que se reactivara la investigación, declaró en un podcast que le pareció singular que en 20 años no hubiese habido ningún progreso en el caso, lo que lo llevó a insistir en que se continuara con la pesquisa.

“El hecho de que no se haya resuelto ni revisado en los últimos 20 años es bastante singular”, dijo Sanborn. “Cuando lo revisé inicialmente y vi las pruebas que teníamos, sentí que el caso debía reactivarse. Y que existe un gran potencial para que alguien tenga información que ayude a resolverlo”.