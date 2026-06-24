GOLDEN, Colorado. Una antigua analista forense de la Oficina de Investigación de Colorado se declaró culpable el martes de cuatro delitos graves derivados de las acusaciones de que manipuló y omitió datos para acelerar el proceso de análisis de ADN, lo que pone en duda la validez de cientos de causas penales.

Yvonne “Missy” Woods se declaró culpable de haber cometido un delito informático, perjurio, intento de influir en un funcionario público y falsificación. Se desestimaron otras decenas de cargos como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Woods tenía previsto ser juzgada a finales de este año. En cambio, se enfrentará a una pena de entre 8 y 16 años de prisión cuando se dicte sentencia en septiembre.

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Woods y sus abogados se negaron a hablar con los periodistas tras la vista celebrada el martes.

Las autoridades acusaron a Woods, que dimitió en 2023 tras una carrera de varias décadas, de alterar datos para ocultar manipulaciones, de borrar datos que demostraban que no había solucionado los problemas surgidos durante el proceso de pruebas y de no documentar exhaustivamente las pruebas realizadas en los expedientes de los casos.

La investigación sobre la conducta indebida de Woods comenzó en septiembre de 2023, después de que un becario de la oficina descubriera que faltaba información en un caso que Woods había tramitado en 2018. Según una declaración jurada de detención, Woods supuestamente declaró en un momento dado a los investigadores que había modificado datos para cerrar los casos más rápidamente.

Según una declaración jurada de las fuerzas del orden, se detectaron irregularidades en el trabajo de la analista científica en casos relacionados con homicidios, agresiones sexuales, robos y otros delitos. La fiscalía se vio obligada a revisar cientos de casos.

Al menos una condena por asesinato fue anulada como consecuencia de la conducta indebida de Woods. Michael Clark salió de prisión en 2025 después de que sus abogados alegaran que Woods había gestionado de forma incorrecta las pruebas de ADN del caso, pero la fiscalía pretende volver a juzgarlo.

En al menos dos casos, ambos de homicidio, los acusados recibieron penas más leves en virtud de acuerdos de declaración de culpabilidad que las que se les podrían haber impuesto si hubieran ido a juicio, ya que los fiscales temían que la implicación de Woods pudiera dar lugar a absoluciones.

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Las condenas dictadas en otros casos también están siendo impugnadas en los tribunales de todo Colorado.

Las autoridades estatales han afirmado que la respuesta a las acciones de Woods podría acabar costando más de 11 millones de dólares.

La Oficina Estatal de Investigación, en un comunicado emitido el martes, calificó las acciones de Woods de fraude penal intencionado y afirmó que no reflejaban las prácticas de la oficina.

“En este momento no se trata de pasar página, sino de seguir adelante”, afirmó Armando Saldate, director de la oficina. “La declaración de culpabilidad de hoy supone un momento importante en el proceso de rendición de cuentas”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.