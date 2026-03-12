Un hombre armado murió y dos personas resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad Old Dominion el jueves por la mañana, informó la universidad de Virginia.

La Universidad Old Dominion (ODU) informó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital. No se aclaró de inmediato cómo murió el tirador.

Las dos personas heridas se encuentran en estado crítico, según informó un portavoz de Sentera Health, el sistema de salud que supervisa el hospital.

Aproximadamente una hora después del tiroteo, la ODU declaró que ya no existía amenaza en el campus.

PUBLICIDAD

Relacionadas Investigan posible tirador activo tras embestida contra sinagoga en Michigan

La universidad pública de Norfolk canceló las clases y suspendió todas las operaciones en su campus principal durante el resto del jueves e instó a la población a evitar la zona de Constant Hall y sus alrededores mientras los servicios de emergencia continuaban trabajando.

En un mensaje a la comunidad universitaria, el presidente de la ODU, Brian Hemphill, afirmó que la universidad enfrentaba una tragedia en el campus. Expresó su agradecimiento por la rápida respuesta de emergencia y expresó sus condolencias a las personas afectadas.

“La seguridad de nuestra comunidad universitaria es mi máxima prioridad”, escribió Hemphill. “Estamos profundamente comprometidos con la protección de todas las Monarcas y con garantizar un entorno de aprendizaje, vida y trabajo seguro en todo momento”.

La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó en la plataforma social X que había agentes en el lugar de los hechos para apoyar la respuesta.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, indicó en redes sociales que estaba monitoreando la situación y que se estaba movilizando el apoyo estatal para ayudar a la ODU. No proporcionó detalles.

Ubicada en la costa de Norfolk, la Universidad Old Dominion cuenta con aproximadamente 24,000 estudiantes, 17,500 de ellos estudiantes de pregrado. La institución ofrece alrededor de 240 programas de grado y es conocida por su inversión en investigación y sus programas de doctorado. Casi el 30% de sus estudiantes están afiliados a las fuerzas armadas, según el sitio web de la universidad. La zona también alberga la Estación Naval de Norfolk, la estación naval más grande del mundo.