STARKE, Florida. Un expolicía, condenado por la violación y el asesinato de una niña mientras se hallaba en servicio, fue ejecutado el martes. Esta fue la primera de dos inyecciones letales programadas para un solo día en Florida.

Horas después, un hombre de 80 años se convertiría en el segundo recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos.

Han pasado casi diez años desde que un estado llevara a cabo dos ejecuciones en un solo día, cuando Arkansas realizó dos ejecuciones consecutivas en 2017.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha convertido la cámara de ejecución del estado en la más activa del país al final de su último mandato, argumentando que demasiadas familias han esperado demasiado tiempo para obtener justicia.

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DeSantis, quien tiene la autoridad, según la ley de Florida, para fijar las fechas de ejecución, decidió a principios de este mes llevar a cabo ambas ejecuciones el mismo día.

A nivel nacional, el uso de la pena de muerte había disminuido durante dos décadas, pero esa cifra ha aumentado ligeramente, al ritmo acelerado de Florida. Desde principios de 2025, Florida ha llevado a cabo casi la mitad de las ejecuciones estatales en todo el país.

James Aren Duckett, de 68 años, fue declarado muerto la tarde del martes tras una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke. Duckett, el undécimo recluso ejecutado por el estado este año, fue condenado por violar y ahogar a Teresa McAbee, de 11 años, mientras trabajaba como policía en el centro de Florida en 1987.

Duckett se negó a hacer una declaración final, respondiendo “no, señor” cuando se le preguntó. Aproximadamente cuatro minutos después de que comenzara la ejecución, el alcaide de la prisión sacudió a Duckett y gritó su nombre, pero no hubo respuesta.

Posteriormente, los familiares de la niña dijeron que habían sufrido durante décadas.

“Esperé casi 40 años para que muriera”, dijo Dorothy Tula, la madre de la víctima, antes de romper a llorar.

“Este hombre se aprovechó de su placa”, dijo Tracy Mcfall-Buskirk, prima de la joven.

El martes por la tarde, Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, tenía programada su ejecución por el asesinato de los padres de su exnovia en 1986.

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De llevarse a cabo, sería el segundo preso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos, después de Walter Moody Jr., de 83 años, ejecutado en Alabama en 2018. Moody Jr. fue ejecutado por una serie de atentados con bombas por correo en 1989 que causaron la muerte de un juez federal e hirieron a un abogado negro defensor de los derechos civiles.

La ejecución en Florida se produjo tras apelaciones de última hora.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las últimas apelaciones de ambos hombres, después de que la Corte Suprema de Florida se negara a intervenir la semana pasada.

Los abogados de Duckett habían alegado sin éxito su inocencia y cuestionado el manejo de las pruebas de ADN por parte del estado.

Los abogados de Occhicone afirmaron que varias dolencias relacionadas con la edad, incluyendo problemas renales y de próstata, podrían hacer que su ejecución fuera especialmente dolorosa, constituyendo un castigo cruel e inusual.

DeSantis no ha explicado por qué programó dos ejecuciones con pocas horas de diferencia. Un funcionario penitenciario de Florida había expresado previamente su confianza en la preparación del sistema para llevar a cabo ambas. Según el Departamento de Correcciones, todas las ejecuciones en Florida se realizan mediante la inyección de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

Cifras récord de ejecuciones en los dos últimos años del gobernador DeSantis

DeSantis, quien deja el cargo en enero, supervisó un récord de 19 ejecuciones el año pasado, más que cualquier otro gobernador de Florida en un solo año desde la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

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Florida ha ejecutado a 30 personas desde principios de 2025, mientras que el resto de los estados en conjunto han llevado a cabo 35 ejecuciones en el mismo período. Otra ejecución en Florida está programada para agosto.

Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte instó recientemente a DeSantis a detener ambas ejecuciones, calificando las dos en un solo día como “una escalada sin precedentes en el uso de la pena de muerte en Florida”.

“Estos son dos casos profundamente diferentes, pero apuntan a la misma realidad preocupante: Florida continúa expandiendo el uso de la pena capital, a pesar de la creciente evidencia de que no es lo que los floridanos desean”, dijo la directora ejecutiva del grupo, Grace Hanna.

Décadas en el corredor de la muerte

DeSantis rara vez se ha pronunciado sobre el ritmo de las ejecuciones, y anteriormente afirmó que algunos condenados a muerte habían cometido delitos desde la década de 1980.

“Justicia tardía es justicia denegada. Sentí que les debía asegurarme de que todo transcurriera sin problemas”, declaró el gobernador el año pasado.

Justo antes de la ejecución de Duckett, programada para marzo, la Corte Suprema de Florida emitió una suspensión para permitir el análisis de ADN de pruebas antiguas. Los resultados fueron inconclusos, lo que significa que no exoneraron a Duckett ni lo vincularon definitivamente con el crimen. Los jueces mantuvieron el veredicto del jurado.

Cuando se firmó la orden de ejecución de Occhicone el mes pasado, su ejecución era la única programada para el martes. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida levantó la suspensión de la ejecución de Duckett.