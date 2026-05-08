Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El ejército de Estados Unidos informó que el jueves interceptó proyectiles iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz y disparó contra “instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”, dejando al descubierto la fragilidad del alto el fuego entre ambos países.

El Comando Central de Estados Unidos señaló en redes sociales que las fuerzas armadas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron en defensa propia.

El ejército de Estados Unidos dijo que ningún buque fue alcanzado. Señaló que no busca una escalada, pero que “sigue posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

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El presidente Donald Trump dijo a los reporteros en Washington que el alto el fuego se mantiene, a pesar del intercambio de disparos.

“Se metieron con nosotros hoy. Los hicimos pedazos”, declaró el mandatario.

En tanto, medios estatales iraníes informaron que las fuerzas armadas del país intercambiaron disparos con “el enemigo” en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz. Se trata de la isla iraní más grande en el golfo Pérsico, hogar de unas 150.000 personas. También alberga una planta de desalinización de agua.

También reportaron fuertes ruidos y fuego defensivo en el oeste de Teherán. En el sur de Irán se escucharon explosiones cerca de Bandar Abbas, indicaron agencias noticiosas semioficiales de Irán, Fars y Tasnim. Los reportes no identificaron el origen de las explosiones.

Previamente durante la jornada, una empresa de datos de transporte marítimo informó que Irán ha creado una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar por el estrecho de Ormuz.

El plan iraní para formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, mientras cientos de buques comerciales continúan atrapados en el golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto de dos meses pueda terminar pronto impulsó los mercados internacionales.

EE.UU. ha enviado mensajes contradictorios

Estados Unidos e Irán han respetado en términos generales el alto el fuego desde el 8 de abril. Pero las negociaciones presenciales entre ambos países, organizadas por Pakistán el mes pasado, no resultaron en un acuerdo para poner fin a la guerra.

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Teherán dijo el jueves que estaba analizando las más recientes propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que la República Islámica revisa los mensajes de Pakistán, que está mediando en las negociaciones de paz, pero que Irán “aún no ha llegado a una conclusión, y no se ha dado ninguna respuesta a la parte estadounidense”, reportó la televisora estatal iraní.

En el Vaticano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, discutió los esfuerzos de paz en Oriente Medio con el papa León XIV, cuya oposición a la guerra con Irán ha llevado a enfrentamientos abiertos con Trump.

Los mensajes del gobierno de Trump sobre su estrategia para poner fin a la guerra han sido contradictorios. Un frágil alto el fuego y declaraciones previas de que las operaciones militares habían terminado han dado paso a nuevas amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo que permita reanudar los embarques de petróleo y de gas natural interrumpidos por el conflicto.

Trump reiteró sus amenazas después del intercambio de disparos del jueves.

“Tienen que entender: si no se firma, van a sufrir mucho dolor”, señaló.

Al preguntarle qué tan cerca están de un acuerdo, Trump respondió: “Podría ocurrir en cualquier momento”, pero rápidamente añadió: “Y podría no ocurrir”.

Pakistán dice que espera un acuerdo pronto

El canciller de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono el jueves con su homólogo iraní Abbas Araghchi, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní.

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“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no sólo a la paz en nuestra región, sino también a la paz internacional”.

Se negó a ofrecer una fecha tentativa.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el jueves en declaraciones televisadas que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos día y noche, a fin de detener la guerra y extender el alto el fuego”.

En tanto, estaba previsto que las conversaciones directas entre Israel y Líbano se reanuden la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir los planes de las reuniones a puerta cerrada. El funcionario añadió que las conversaciones se celebrarán el 14 y 15 de mayo.

Irán crea agencia para controlar paso en estrecho de Ormuz

Irán ha establecido una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peaje al transporte marítimo en el estrecho, según un reporte de la firma de datos de transporte marítimo Lloyd’s List Intelligence, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de navegación de la que depende el comercio global.

La agencia, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, se está “posicionando como la única autoridad válida para conceder permiso a los barcos que transitan por el estrecho”, subrayó Lloyd’s en una sesión informativa en línea. Lloyd’s añadió que la autoridad le había enviado por correo electrónico un formulario de solicitud para los barcos que buscan pasar.

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Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el envío de suministros de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, al tiempo que Washington bloquea los puertos iraníes. Las interrupciones han disparado el precio del combustible y han sacudido la economía global.

La nueva agencia iraní formaliza un carril de inspección existente, aunque poco claro, que lleva a los buques por las aguas del norte del estrecho cerca de la costa iraní. Irán controla qué barcos pueden pasar y, al menos para algunos buques, impone un impuesto sobre su carga.

Expertos en derecho marítimo sostienen que las exigencias de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico por sus aguas territoriales.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU respalde una resolución que condene el control de Irán sobre el estrecho y amenace con sanciones. Una resolución previa que pedía reabrir el estrecho fue vetada por los aliados de Irán, Rusia y China.

Presidente irání sostiene larga reunión con nuevo líder supremo

Altos funcionarios iraníes han dicho que el líder supremo Moytabá Jamenei está desempeñando un papel clave en la supervisión de las negociaciones con Estados Unidos. Pero no ha aparecido en público desde que resultó herido al inicio de la guerra.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseveró que se reunió recientemente durante más de dos horas con Jamenei. En declaraciones emitidas el jueves por la televisión estatal iraní, Pezeshkian elogió el comportamiento “sincero” del líder supremo en lo que dijo fue una larga reunión en persona.

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Jamenei sólo ha difundido una serie de declaraciones escritas desde que fue nombrado líder supremo en marzo. Sustituyó a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques iniciales de la guerra.

Funcionario saudí: reino no respaldó plan de EEUU para reabrir el estrecho

Trump no consultó con Arabia Saudí antes de lanzar un intento efímero esta semana para forzar la apertura de un paso marítimo a través del estrecho, según un funcionario saudí que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente y solicitó mantener la condición de anonimato.

“Les dijimos que no somos parte de esto y que no pueden usar nuestros territorios y bases para esto”, dijo el funcionario el jueves.

El funcionario señaló que Arabia Saudí envió un mensaje a Irán de que el reino no participará en ataques estadounidenses relacionados con el intento de Trump de reabrir el estrecho.

Trump suspendió el plan, denominado Proyecto Libertad, durante su segundo día el martes, asegurando que la pausa ofrecería más tiempo para llegar a un acuerdo de paz. Se sabe que sólo dos buques mercantes con bandera estadounidense han pasado por la ruta custodiada por Estados Unidos. El ejército estadounidense dijo que hundió seis pequeñas embarcaciones iraníes que amenazaban a barcos civiles.