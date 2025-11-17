El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, afirmó que las Fuerzas Armadas “estarían listas, si se les pide”, para tomar acción en Venezuela.

La declaración se produce poco después de que el presidente Donald Trump sugiriera que “más o menos” ya ha tomado una decisión sobre el curso de acción en el país, aunque rehusó ofrecer detalles sobre lo que implicaría, y que este domingo sugiriera que hay posibilidad de entablar un diálogo con Caracas.

En una entrevista con Margaret Brennan en el programa Face the Nation de CBS News, Driscoll evitó confirmar si ya se ha dado alguna orden militar. Sin embargo, enfatizó la preparación de las fuerzas.

“El presidente y el secretario de la Guerra han dedicado mucho tiempo a pensar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense”, dijo Driscoll. “Estaríamos listos, si se nos pide”.

El entrenamiento en la selva

Para respaldar la capacidad operativa del Ejército en la región, el secretario Driscoll destacó un esfuerzo logístico y de entrenamiento específico.

“Puedo hablar desde la perspectiva del Ejército, y es que tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo. Estamos reactivando nuestra escuela de selva en Panamá”, detalló.

Este programa es conocido formalmente como el Curso combinado de orientación en la selva. Según el Comando Sur de EE. UU., este curso se centra en enseñar “supervivencia, tácticas y operaciones de patrullaje” en condiciones selváticas.

Como parte de esta reactivación, militares estadounidenses han estado entrenando junto a fuerzas de seguridad panameñas.

Las opciones sobre la mesa

Las declaraciones de Driscoll ocurren en un momento en que el presidente Trump evalúa las opciones que su equipo le presentó a principios de esta semana.

Según los informes, estas opciones incluyen una variedad de escenarios: